OL Mercato : Aulas boucle une nouvelle signature à Lyon !

Publié par Dylan le 06 septembre 2022 à 12:34





OL Mercato : L'Olympique Lyonnais a enregistré mardi une nouvelle arrivée, qui devrait être appréciée par le propriétaire du club John Textor.

OL Mercato : Lyon recrute Thierry Téodori, ex-directeur de la Halle Garnier

Très actif sur le marché des transferts, avec entre autres les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, l'Olympique Lyonnais a enregistré une nouvelle arrivée ce mardi. Mais ce n'est pas un nouveau joueur qui va être accueilli. Soucieux de l'image que renvoie le club rhodanien, le président Jean-Michel Aulas s'est concentré sur le plan extra-sportif et a recruté l'ancien directeur de la Halle Garnier, Thierry Téodori selon Le Progrès.

Celui-ci va donc renforcer le club sur l'aspect organisationnel, et sera nommé consultant culture et concert de l'OL. Thierry Téodori est un habitué des concerts car il a déjà oeuvré sur la scénographie des Pink Floyd, Mylène Farmer ou encore de Zazie. Jean-Michel Aulas espère que son arrivée permettra à l'organisation de prendre de la hauteur et ainsi offrir encore plus d'évènements et concerts inoubliables aux amoureux du club.

OL Mercato : Une arrivée en lien avec la LDLC Arena

L'arrivée de Thierry Téodori n'est pas un hasard puisqu'elle est en étroite connexion avec la construction de la LDLC Arena qui devrait se terminer fin 2023. La salle pourrait accueillir 12 000 à 16 000 personnes pour 100 à 120 évènements annuels d'après le site Lyon Mag. Le journal Le Progrès n'a pas tari d'éloges sur le président actuel de la Maison de Danse de Lyon. « Il est un acteur majeur du monde du spectacle dans la région. Son savoir-faire et son carnet d’adresses devraient être très utiles à l’OL pour la programmation de la LDLC Arena », a souligné le quotidien régional.

C'est donc a priori une belle recrue que vient d'officialiser l'Olympique Lyonnais sur le plan extra-sportif, et cela ne pourra que plaire à l'actuel propriétaire du club rhodanien, John Textor. L'OL Groupe a tenu à apporter quelques précisions concernant la construction de la LDLC Arena, ajoutant que la salle n'a pas vocation à concurrencer celles qui existent déjà et qu'elle sera la salle la plus importante de la métropole lyonnaise.