OL Mercato : Les dessous du retour de Corentin Tolisso à Lyon

Publié par Ange A. le 08 juillet 2022 à 04:15

OL Mercato : Libre de tout contrat après son départ du Bayern, Corentin Tolisso est retourné à Lyon. Un choix justifié par son père.

OL Mercato : Les Gones de retour à la maison cet été

L’Olympique Lyonnais entend s’appuyer sur la filière locale après sa saison ratée. L’ OL a terminé à la 8e place de Ligue 1 et sera privé de Coupe d’Europe pour la deuxième fois en trois ans. Après cet exercice décevant, Jean-Michel Aulas a souhaité ramener certains anciens défendant les valeurs lyonnaises. Dans ce sens, le club rhodanien a d’abord bouclé les retours de Rémy Riou puis d’Alexandre Lacazette, respectivement en fin de contrat à Caen et à Arsenal. Lyon a ensuite frappé un grand coup en rapatriant Corentin Tolisso. Le milieu était libre cet été suite à l’expiration de son contrat au Bayern Munich. Son retour semblait pourtant hypothétique au départ au vu de son envie de retrouver la Ligue des champions. Vincent Tolisso, s’est livré sur la signature de son fils à Lyon, pourtant privé de Coupe d’Europe.

Les raisons du retour de Corentin Tolisso à Lyon

Pour le père de Corentin Tolisso, le milieu de terrain de 27 ans souhaitait simplement revenir au bercail. « Corentin avait tout simplement envie de revenir à la maison, de retourner chez lui. On lui a vendu un projet ambitieux avec l’objectif de retrouver la Ligue des champions et pour lui l’équipe de France. De notre côté, on est content, heureux, notre fils est de retour à la maison, chez nous. Il y a moins de voyages à faire (rires) », a-t-il expliqué au média Olympique et Lyonnais.

De retour à Lyon, le milieu tricolore s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Gones. Il a participé ce jeudi à la première séance d’entraînement public de l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour lui de renouer une première fois avec le peuple lyonnais.