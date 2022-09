PSG Mercato : Luis Campos tient la solution pour oublier Skriniar

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2022 à 05:03





PSG Mercato : Alors que l’Inter Milan ne compte pas se séparer de Milan Skriniar, Luis Campos aurait déniché une nouvelle cible pour renforcer le Paris SG.

PSG Mercato : Un international néerlandais pour oublier Skriniar ?

Cible numéro 1 du Paris Saint-Germain pour renforcer sa charnière centrale, Milan Skriniar est finalement resté à l'Inter Milan cet été. Malgré un contrat qui expire le 30 juin prochain, l’international slovaque était intransférable selon ses dirigeants. « Nos propriétaires ont été très clairs, ils ont rejeté toutes les propositions pour Skriniar. Ils sont restés fermes sur leurs positions », a récemment déclaré le directeur sportif de l'Inter, Giuseppe Marotta.

Et selon ce que rapporte le média TMW, les Nerazzurri seraient déjà en train de travailler sur la prolongation de leur défenseur de 27 ans. Le club lombard aurait notamment l’intention d’étendre le bail de Skriniar jusqu’en juin 2026 pour éloigner définitivement Nasser Al-Khelaïfi et le Paris SG. Désireux de s’attacher absolument les services d’un défenseur central supplémentaire, le Champion de France devrait donc revoir ses plans pour l’avenir. Ce mardi, la presse espagnole assure que Luis Campos aurait d’ores et déjà déniché l’oiseau rare pour tirer un trait sur la piste menant au joueur de l’Inter Milan. L’heureux élu pourrait être un jeune international néerlandais considéré comme un futur crack à son poste.

PSG Mercato : Une offensive prévue cet hiver pour Jurrien Timber ?

En effet, selon les informations recueillies par le journal Todofichajes, les dirigeants du Paris Saint-Germain feraient désormais de Jurrien Timber leur favori pour oublier définitivement l’échec Milan Skriniar. Luis Campos aurait même déjà prévu de lancer une offensive pour le joueur de l’Ajax Amsterdam lors du prochain mercato hivernal.

Mais le média sportif précise toutefois que l’opération ne sera pas du tout facile pour le PSG puisque le club hollandais, qui a vendu pour près de 200 millions d’euros cet été, ne serait pas forcément dans le besoin de se séparer de Jurrien Timber en plein milieu de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le prodige néerlandais de 21 ans serait estimé à 45 millions d’euros par le club ajacide.