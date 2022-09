PSG : Galtier et Mbappé dans la tourmente avant d’affronter la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2022 à 21:38





C’est une polémique dont le PSG se serait passé volontiers à quelques heures d’affronter la Juve. Mais Galtier et Kylian Mbappé vont devoir faire avec.

Galtier rappelé à l'ordre par la Ministre de la Transition énergétique

Interrogé lundi en conférence de presse sur les déplacements du Paris Saint-Germain en avion, en pleine crise écologique et énergétique, Christophe Galtier a ironisé en disant envisager le char à voile pour les prochains trajets. Les propos ironiques de l’entraîneur parisien ont fait réagir jusqu'au sommet de l'État. Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique, a recadré l'entraîneur parisien.

« Leur réaction n’est pas à la mesure du sujet du réchauffement climatique. Avec Amélie Oudéa-Castéra (ministre des Sports, ndlr) nous avons un groupe de travail sur le sport est qui est allé assez loin et qui plus avancé que d’autres groupes de travail parce qu’avec les JO de Paris 2024, la question de la décarbonisation des compétitions sportives, de l’organisation des transports des équipes, du staff, des supporters est posée avec des propositions très concrètes, je ne veux pas que l’arbre du PSG cache la forêt de toutes les Fédérations sportives qui sont engagées aujourd’hui. L’essentiel des transports dans le monde sportif sont plutôt faits par car et train. J’invite sincèrement le PSG à se saisir très sérieusement de ce sujet parce que les Français ne comprendraient pas que certains s’estiment au-dessus du réchauffement climatique et ne daignent pas prendre leur part de cet effort collectif », a déclaré ce mardi la collaboratrice du président Emmanuel Macron.

Rencontre entre la Ministre des Sports et la direction du Paris SG

D’après les informations de RMC Sport, Amélie Oudéa-Castéra a discuté avec la direction du Paris Saint-Germain sur les évolutions écologiques du club. Le média métropolitain assure que « la ministre des Sports a regretté la légèreté avec laquelle Christophe Galtier a répondu à une question environnementale sur les déplacements du PSG. » Toujours selon les éléments de RMC Sport, cela a donné lieu à des discussions constructives sur les engagements et les ambitions du club sur la transition écologique.

Au-delà de négocier avec la SNCF pour mettre en place des trajets en train lors de certains déplacements, le PSG a conscience de l'urgence climatique et de son devoir d'exemplarité. La direction du PSG entend poursuivre son travail avec le ministère des Sports et le reste du sport professionnel dans le cadre de la démarche sobriété énergétique. D’ailleurs, la sortie de Galtier et la réaction de Mbappé ont agacé en interne.

Mbappé et Galtier ont agacé les dirigeants du PSG

Même en interne, la blague de Christophe Galtier n’aurait pas vraiment été bien accueillie par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Selon RMC Sport, la direction du club de la capitale n’aurait pas apprécié l'ironie de son entraîneur. « Il a voulu faire une pirouette à cette question extra-sportive », explique une source au sein du club, tout en rappelant que « ce n’est pas le coach qui s’occupe de la gestion des déplacements, mais il prend le sujet très au sérieux, comme tout le monde au club. »

Une manière de calmer le jeu après ce second raté de Galtier après ses propos sur l’ambiance du Parc des Princes en comparaison au Vélodrome. Toujours selon la radio métropolitaine, au-delà de la réponse de Galtier, l'attitude de Kylian Mbappé, qui s’est effondré en sourire, n'aurait pas également été du goût des décideurs parisiens. « Il s’est planté. Il a pris cela à la légère », regrette un membre de la direction du PSG. Après la sortie médiatique du directeur du TGV, le Champion de France en titre s’est agacé, car il assure qu'il est en négociations « depuis des mois » avec la SNCF pour ses déplacements à l'extérieur et tente d'éteindre l'incendie.

« C’est un sujet que nous prenons très au sérieux », assure le PSG auprès des services des sports de Radio France. « Nous avons environ 25 matchs à l'extérieur par saison. Nous étudions à chaque déplacement la meilleure opportunité de déplacement à travers de nombreux critères (coût, temps de trajet, sécurité, ordre public, heure de la journée, lieu du match, accessibilité du stade, et la protection de l'environnement), ajoute le club. Les Rouge et Bleu ont également tenu à rappeler que pour leur déplacement à Lille, fin août, ils avaient fait le trajet avec son bus. « C’est souvent le moyen de transport choisi pour les villes à courte distance », précise le leader de Ligue 1. Mbappé et Galtier auront certainement à coeur de faire un grand match contre la Juventus Turin ce soir afin de faire oublier rapidement cette polémique.