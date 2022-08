PSG : Avant Monaco, une nouvelle-choc tombe pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 19:54





En clôture de la 4e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Monaco ce soir. À quelques heures de ce choc, le nom de Kylian Mbappé est lié à une info-choc.

PSG : Mathias Pogba pète un câble et menace Mbappé et Pogba

Dans une vidéo publiée sur Tiktok et traduite en quatre langues, Mathias Pogba, le buteur de l'ASM Belfort, a promis des révélations explosives sur son frère Paul Pogba, milieu de terrain de la Juventus Turin, ainsi que Kylian Mbappé, l’attaquant du Paris Saint-Germain, en passant par l'avocate Rafaela Pimenta, qui a pris la succession de Mino Raiola. Le joueur de 32 ans a assuré qu'il ne cachera rien.

« Je pense que ça ne vous a pas échappé, avec le battage médiatique autour de son transfert, ses déboires et sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1/10. Si je fais cette vidéo, j'estime que les supporters français, italiens, anglais, espagnols, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France et la Juventus, les coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider, en connaissance de cause, s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place en équipe de France, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, qu'il est une personne digne de confiance », a déclaré l’international guinéen avant d’évoquer aussi Kylian Mbappé.

« Je pense que ce que j'ai à dire va intéresser beaucoup de monde. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Il y aura de nombreux éléments et témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit », a ajouté l’ancien attaquant de Tours FC. Et tout logiquement, l’ancien milieu de terrain de Manchester United n’a pas tardé à réagir.

PSG : Paul Pogba saisit la Justice

Peu après la vidéo publiée par son frère Mathias, promettant des révélations croustillantes sur lui et Kylian Mbappé, Paul Pogba a rapidement réagi. Via ses avocats ce dimanche, le Champion du Monde 2018 assure avoir saisi les autorités judiciaires pour s’occuper de cette affaire.

« Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba », peut-on lire dans un communiqué rédigé par Yeo Moriba (mère de Mathias et de Paul Pogba) et Rafaela Pimenta, l'agent de Pogba.

« Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours », poursuivent les représentants du joueur de 29 ans. De son côté, Mbappé n’a pas encore réagi à cette affaire.