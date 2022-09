ASSE : Saint-Etienne prend une superbe décision contre l'EAG

Publié par Thomas le 15 septembre 2022 à 13:21





ASSE : À quelques jours du choc contre l'En Avant Guingamp pour la 9e journée de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne a décidé de rendre un bel hommage.

ASSE : Saint-Etienne va rendre hommage aux soignants

Après sa victoire contre les Girondins de Bordeaux le week-end dernier, l'AS Saint-Etienne retrouve le sourire et aborde avec plus de sérénité la rencontre face à l’En Avant Guingamp. Enfin sortis de la zone rouge, les Verts semblent prendre la pente ascendante après un début de saison chaotique, enchaînant 4 rencontres sans défaite dont deux succès. De plus en plus à l’aise dans son jeu, l’équipe de Laurent Batlles commence à convaincre les supporters stéphanois, encore contrariés par la relégation en fin de saison dernière. Et dans cette belle dynamique, l’ ASSE a pris une décision importante, qui devrait faire plaisir à la ville ligérienne.

Lors de la rencontre de ce week-end contre l’EAG, l’AS Saint-Etienne va rendre hommage au personnel soignant du CHU de la ville. Une belle décision qui se matérialisera notamment lors de l’échauffement, où les joueurs endosseront un t-shirt floqué " Supporters des Soignants " avec le nom ainsi que le corps de métier de l'un des personnels du CHU. Par la suite, ces maillots seront dédicacés par les joueurs puis offerts aux membres du CHU de Saint-Etienne. Ajoutés à cela une campagne de remerciements et soutien via des clips vidéos lors des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 qui s’adresseront cette fois-ci aux soignants de tout l’hexagone. Comme le communique la LFP, chaque but inscrit ce week-end dans le championnat de France rapportera 500 euros à l’organisation du Tournoi des Soignants.

ASSE : Jimmy Giraudon suspendu officiellement contre Grenoble

Sous le coup d’une sanction après son carton jaune reçu face aux Girondins de Bordeaux, Jimmy Giraudon, vêtu plus haut du maillot third des Verts, a vu la commission de discipline de la LFP officialiser sa suspension pour la rencontre ASSE-GF38, le 1er octobre. Une mauvaise nouvelle pour Laurent Batlles qui avait titularisé sa recrue estivale lors de toutes les rencontres de Ligue 2 depuis la reprise. Côté Grenoblois, Vincent Hognon sera lui privé du latéral gauche Alex Gersbach, lui aussi pour accumulation de cartons.