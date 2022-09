ASSE-Bordeaux : Une recrue phare de Batlles a marqué des points

Publié par Dylan le 11 septembre 2022 à 20:05





Une recrue offensive des Verts a marqué son premier but de la saison face aux Girondins, faisant forte impression auprès de Laurent Batlles.

ASSE-Bordeaux : Ibrahima Wadji heureux après son premier but avec les Verts

Découvert à Haugesund et Molde en Norvège, Ibrahima Wadji a définitivement séduit les dirigeants stéphanois lors de ses performances en Ligue des Champions avec le FK Qarabag. Recruté cet été pour un million d'euros à l'AS Saint-Étienne, l'attaquant sénégalais a marqué son tout premier but de la saison en Ligue 2 avec les Verts face à Bordeaux.

Un but qui a fait lever le public du stade Geoffroy-Guichard, et qui a ravi le buteur également passé par le Gaziantep FK en Turquie : « Je me suis senti bien car mes coéquipiers m'ont aidé à vraiment intégrer l'effectif. C'est trop facile de jouer avec lui (Jean-Philippe Krasso), il voit tout ! C'est facile de se déplacer car il te voit toujours. C'est pas la peine de l'appeler (sur le but) donc c'est facile » a savouré le protégé de Laurent Batlles, qui a lui aussi tenu à rendre hommage à sa performance.

ASSE-Bordeaux : Laurent Batlles conquis par Ibrahima Wadji

Déjà apprécié lors de sa première face à Pau, Ibrahima Wadji a cette fois conquis son entraîneur. Peu après la rencontre, Laurent Batlles est venu féliciter son joueur au micro de BeIN Sports : « Ibrahima Wadji, puissant et très rapide ? C'est pour ça qu'on est allé le chercher (sourires) ! Il nous fallait un joueur de profondeur. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Ibra (Wadji) et JP (Krasso) se sont cherchés régulièrement, ça peut être un duo intéressant pour nous » a souligné le technicien de 46 ans.

Ibrahima Wadji ne disputait que sa deuxième rencontre avec les Verts face aux Girondins de Bordeaux. Sa prestation lui a sans doute fait gagner des points aux yeux de Laurent Batlles, qui devrait sérieusement réfléchir à le titulariser pour le prochain match à Guingamp. D'autant que la victoire sera plus que nécessaire pour ne pas replonger dans le bas de classement.