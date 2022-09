PSG Mercato : Officiel, une légende de l’OL débarque au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2022 à 12:13





PSG Mercato : Ce vendredi, le Paris SG féminin a annoncé l’arrivée dans ses rangs de Sarah Bouhaddi, l’ancienne gardienne de but de l’OL.

PSG Mercato : Sarah Bouhaddi s'engage avec le Paris SG jusqu'en 2023

Comme annoncé depuis quelques jours, Sarah Bouhaddi s’est officiellement engagée en faveur du Paris Saint-Germain féminin. À la recherche d’une gardienne d’expérience pour renforcer l’équipe de Gérard Prêcheur, le club de la capitale est parvenu à convaincre l’ancienne légende de l’Olympique Lyonnais. Après treize années avec les Fenottes, l’internationale française de 35 ans a signé un contrat d'un an avec le Paris SG, soit jusqu'à la fin de la saison 2022-2023.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Sarah Bouhaddi pour la prochaine saison. L’internationale française est liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2023 (…) Le Club est très heureux d'accueillir Sarah au sein de son effectif et lui souhaite beaucoup de succès sous les couleurs Rouge et Bleu », a écrit le Champion de France en titre sur son site internet. Après avoir tout gagné avec l’OL, Sarah Bouhaddi va essayer d’apporter son expérience à la jeunesse des Parisiennes. La native de Cannes a exprimé ses premiers sentiments après la signature de son contrat avec le PSG.

PSG Mercato : Les premiers mots de Sarah Bouhaddi

Sur insistance de son nouvel entraîneur Gérard Prêcheur, le Paris Saint-Germain vient d'officialiser l'arrivée de la gardienne Sarah Bouhaddi, ancienne gardienne de l'équipe de France (149 sélections) et de l'Olympique Lyonnais. Quelques heures après avoir annoncé son départ de Lyon, Bouhaddi a rebondi chez le grand rival. Le directeur du football de l’OL, Vincent Ponsot, a avoué que les Gones auraient préféré que le départ de leur joueuse ne se fasse pas vers le Paris SG. Néanmoins, la principale concernée se dit heureuse d’enfiler le maillot Rouge et Bleu.

« Je suis très heureuse. Ça peut surprendre pas mal de monde. Mais moi, je suis très heureuse d’être là, de faire partie d’un club ambitieux tant dans le championnat de France qu’en Europe. Je suis très contente de pouvoir faire partie de ce projet. Je suis vraiment impatiente. J’ai hâte déjà de commencer et quand le coach me donnera ma chance, j’aurais hâte de porter ce maillot », a déclaré Sarah Bouhaddi.