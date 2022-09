PSG Mercato : Révélations de Campos sur la prolongation de Mbappé

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 07:08





PSG Mercato : Nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos a livré les coulisses de la prolongation de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Les confidences de Luis Campos sur le dossier Mbappé

Toujours en quête de son premier sacre en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a procédé à un important lifting cet été. Le mercato du PSG a particulièrement été marqué par le départ de plusieurs indésirables. Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Lavin Kurzawa, Rafinha Julian Draxler ou encore Mauro Icardi ont quitté le club de la capitale. D’importants changements sont également à noter dans l’organigramme du club. Christophe Galtier a remplacé Mauricio Pochettino sur le banc quand Luis Campos a intégré l’organigramme comme conseiller sportif.

Le PSG peut surtout se targuer d’avoir bouclé une importante signature cet été avec la prolongation de Kylian Mbappé. Annoncé avec insistance au Real Madrid, le champion du monde a rempilé chez les Rouge et bleu. Un joli coup dont Luis Campos a livré les coulisses dans un entretien à RMC Sport.

Luis Campos encense Al-Khelaïfi pour Mbappé

Pour Luis Campos, la prolongation de Kylian Mbappé est à mettre à l’actif du président du Paris Saint-Germain. Le technicien portugais révèle que les négociations étaient déjà en marche au moment de sa signature à Paris. « Je suis arrivé avant sa prolongation. Les contacts ont été pris avant. Et ce n’est pas pour ça qu’il a prolongé. Je connais Kylian depuis 14, voire 15 ans. Il connaît son rôle et moi aussi, j’ai un CV pour venir ici. Le président n’a pas pris le conseiller d’un club d’un petit village […] Quand on a parlé avec Kylian, c'était un énorme travail du président. C’est grâce à lui. Pour la Ligue 1 aussi, c'est très important. On a promis quoi ? La construction d’une grande équipe. Il n’a jamais parlé de noms de joueurs. C’est grâce au président Nasser [Al-Khelaïfi] que l'on a gardé Kylian Mbappé », a assuré le responsable parisien dans sa sortie.