PSG Mercato : Officiel ! Campos a tranché entre Paris et Chelsea

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2022 à 20:18





PSG Mercato : Priorité de Todd Boehly au poste de directeur sportif de Chelsea, Luis Campos a fait une importante précision sur son avenir avec le Paris SG.

PSG Mercato : Todd Boehly prêt à faire des folies pour Luis Campos

Nouveau propriétaire de Chelsea, l’homme d’affaires américain Todd Boehly aimerait déloger Luis Campos du Paris Saint-Germain afin de l’intégrer à son nouveau projet chez les Blues. Pour convaincre le dirigeant portugais de rallier la capitale londonienne, le successeur de Roman Abramovitch serait prêt à lui payer un salaire annuel de 8 millions d’euros.

Pressé de dérouler son projet, Todd Boehly aimerait que Campos se décide rapidement puisqu’il aimerait déjà le voir se charger des deux prochains mercatos avec une enveloppe de 300 millions d’euros. Et la décision du collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi vient d’être connue.

PSG Mercato : Campos veut s’engager dans la durée avec le Paris SG

Annoncé dans le viseur de Chelsea depuis plusieurs jours, Luis Campos assure vouloir s'engager dans la durée avec le Paris Saint-Germain. Invité de l'émission « Rothen S’enflamme », l’ancien recruteur du Real Madrid a ouvertement avoué ne pas être intéressé par un départ prématuré du PSG avec lequel il est lié jusqu’en 2025.

« J’ai un contrat de trois ans. Ce n'est pas seulement moi qui décide. Je suis au PSG avec la conviction qu'on peut faire un travail extraordinaire. J'ai l'énergie pour aller à la bagarre. Après il faut comprendre si on est tous dans la même direction. Faut demander à mes dirigeants s'ils sont contents de moi (rires) », a déclaré Campos qui laisse donc Nasser Al-Khelaïfi et l’Émir du Qatar décidé pour son avenir.

PSG Mercato : Luis Campos n'est pas satisfait du mercato du Paris SG

Pour son premier mercato en tant que Conseiller Football du Paris Saint-Germain, Luis Campos a indiqué ne pas être satisfait à 100% du recrutement effectué. Malgré les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler, l’homme de 58 ans avoue qu’il aurait aimé concrétiser d’autres recrues pour équilibrer l’équipe de Christophe Galtier.

« Non, je ne suis pas satisfait, car on n’a pas l’équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l’effectif. Pas de doutes. Mais au final, on n’arrive pas à la perfection. C’est toujours difficile de l’avoir, mais notre travail c’est d’en être le plus proche. Quand on joue à trois défenseurs centraux depuis le début, il nous en fallait un autre. On n’a pas parlé qu’avec Skriniar, on a parlé avec d’autres. On n’a pas réussi à avoir le joueur qui nous manque », a-t-il expliqué.