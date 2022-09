PSG : Du nouveau dans le bras de fer entre Mbappé et Noël Le Graët

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2022 à 18:06

Après plusieurs mois de bras de fer entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët, le calme semble être revenu entre l’attaquant du PSG et le président de la FFF.

Dans un communiqué de presse transmis à l’AFP, Kylian Mbappé avait annoncé sa décision de ne pas participer à l’opération marketing organisée ce mardi par l’équipe de France, à Clairefontaine. Mais après l’annonce de la Fédération Française de Football indiquant notamment sa volonté de s’engager « à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection », l’attaquant du Paris Saint-Germain a mis un terme à sa grève.

Le coéquipier de Lionel Messi et Neymar a finalement été avec le reste du groupe de Didier Deschamps, alors que l’Équipe de France se présentait ce mardi matin pour d’autres opérations du même genre, le joueur du PSG avait pour honorer ses engagements avec les partenaires de la FFF, à en croire L’Équipe et RMC Sport. Tout semble donc être rentré dans l’ordre entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët, le patron de l’instance française, dans un conflit qui dure depuis des mois. Sur les antennes de RMC Sport, Daniel Riolo a fait quelques révélations sur cette affaire.

PSG : L’origine de la brouille entre Mbappé et la FFF dévoilée

Dans L’After Foot de lundi soir, le journaliste sportif est revenu sur le bras de fer entre le clan Kylian Mbappé et la Fédération Française de Football pour le contrôle des droits à l’image en équipe de France. Daniel Riolo révèle notamment que ce conflit existe bien au-delà du mois de mars puisqu’il est né depuis l’Euro 2021.

« Vous pouvez imaginer qu’ils te mettent en ouverture de magasin, pour que ça encourage les gamins à rentrer. Est-ce que Intermarché est fondé à utiliser l’image de Kylian Mbappé après l’Euro avec un message ‘Bon bah maintenant on a perdu, on rentre à la maison.’ ? Où en gros, il porte le poids de la défaite et il se tape la honte parce qu'il y a un message ironique », a expliqué le journaliste de RMC.

Poursuivant, il indique que l’opération de la FFF avec Intermarché était mal passée auprès du buteur parisien qui avait vécu l’élimination à l’Euro comme une forme de déchirure. Mais après un échange lundi entre Noël Le Graët et plusieurs cadres de l’Équipe de France, l’affaire a été définitivement réglée et la FFF s’engage à « réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection. »