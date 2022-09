PSG : Kylian Mbappé, Le Graët prend une décision exceptionnelle !

Publié par JEAN-LUC D le 20 septembre 2022 à 12:06

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a gagné son bras de fer contre Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football (FFF).

PSG : Kylian Mbappé insiste, Noël Le Graët fait marche arrière

Dans le bras de fer qui l’oppose au clan Kylian Mbappé sur le contrôle des droits à l’image en Equipe de France, Noël Le Graët s’était montré intransigeant dimanche soir dans les colonnes du quotidien L’Équipe. « Rien ne va changer d'ici la Coupe du monde qui arrive très vite. Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi pour échanger avec eux. Après le Mondial, on verra ce qu'il convient de faire. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l'occasion de faire le point », avait indiqué le président de la Fédération Française de Football.

Déterminé à « gérer » sa « carrière comme » il l'entend, « avec les valeurs » qu’il veut « prôner », l’attaquant du Paris Saint-Germain a « décidé de ne pas prendre part à la séance photo prévue » mardi avec l'Equipe de France après le refus de la Fédération de « modifier la convention » des droits à l'image des joueurs, a fait savoir le champion du monde 2018, lundi, dans un communiqué transmis à l'AFP. La star des Bleus « et ses représentants regrettent vivement qu'aucun accord n'ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde » sur ce sujet.

Et il semble que cette dernière décision de l’enfant de Bondy a réussi à faire plier Noël Le Graët et la FFF. En effet, 24 heures après la réaction de Mbappé, la Fédération a sorti un communiqué stipulant qu’après « des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération française de football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection ».

Suite au revirement de la FFF d'accepter de réviser la convention des internationaux français au sujet des droits à l'image, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar participera finalement aux opérations commerciales de ce mardi avec les Bleus de Didier Deschamps. Pointée du doigt par les responsables de l’instance française, l’avocate du protégé de Christophe Galtier est sortie du silence sur cette affaire.

PSG : La réaction de l’avocate de Kylian Mbappé

Dans une interview accordée au journal Ouest-France, Delphine Verheyden a levé un coin de voile sur le combat de son client sur la question des droits à l’image en Equipe de France. Pour la représente de Kylian Mbappé, « les époques changent, les athlètes aussi ». Alors que la Fédération voulait éviter que le buteur du PSG n'apparaisse sur aucune campagne de ses partenaires pour la Coupe du Monde, Maître Verheyden assure que « la jeune génération n’est plus prête à transiger quand l’ancienne n’y voyait qu’une question de zéros ».

Expliquant son rôle aux côtés du footballeur de 23 ans dans ce combat, l’avocate française précise que son « travail c’est de faire en sorte qu’on ne dépossède pas les sportifs de leurs droits à l’image, fondamentaux de la personnalité ». Après avoir réussi à faire plier la Fédération Française de Football, ce qui la place depuis un moment dans le collimateur de Noël Le Graët, la conseillère du partenaire d’ Achraf Hakimi se défend de vouloir pourrir les relations entre son client et l’instance.

« J’écoute le sportif et l’aide à dérouler ce qu’il pense. Que certains veuillent me faire passer pour la grande marionnettiste, ça leur appartient. Moi et mon client, on sait que ce n’est pas vrai », a-t-elle expliqué. Appelé pour la première fois chez les Bleus en mars 2017, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 face au Luxembourg et pour un match amical contre l’Espagne, l’attaquant du PSG Kylian Mbappé réclamait depuis longtemps le droit de décider des marques auxquelles il est associé lors des campagnes commerciales effectuées avec l’Equipe de France. Une grande victoire saluée par les hommes de médias.

PSG : Daniel Riolo se paie la tête de Noël Le Graët face à Mbappé

Le bras de fer de Kylian Mbappé contre la Fédération Française de Football concernant le contrôle des droits à l’image en sélection a finalement porté ses fruits. Intervenant sur les antennes de RMC Sport lundi soir, Daniel Riolo a révélé que celui qui compte déjà trois réalisations en deux matches de Ligue des Champions cette saison n’était pas seul dans ce combat puisque l’ensemble des joueurs de Didier Deschamps était du même avis.

Évoquant la volteface de la Fédération, le journaliste assure ainsi que « ça fait des mois » que Mbappé « demande à être reçu par la FFF. Et plein de joueurs sont d'accord avec lui ». Si certaines voix reprochent au coéquipier de Messi et Neymar son action qui met à mal la cohésion au sein de la sélection, Daniel Riolo explique qu’il « a fallu qu'il boycotte une séance photo pour qu'ils acceptent de discuter. Mais c'est eux qui sont complètement nuls, pas Mbappé ! »