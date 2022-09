France-Autriche : Une compo largement remaniée pour Deschamps

Publié par Jules le 21 septembre 2022 à 15:26





Quelques semaines avant la Coupe du Monde, les Bleus seront privés de nombreux cadres pour ce France-Autriche, comptant pour la Ligue des Nations.

France-Autriche : Comment faire sans les blessés ?

À l'aube de la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar à la fin novembre, l'Équipe de France veut se préparer au mieux. Pas évident de voir les conditions dans lesquelles vont évoluer les Bleus face à l'Autriche et, dimanche prochain, face au Danemark. En plus de cela, les hommes de Didier Deschamps se doivent de gagner pour sauver leur peau en Ligue des Nations, alors qu'ils pointent à la dernière place de leur groupe et risquent la relégation.

Pour ce rassemblement, le sélectionneur à dû se creuser la tête en raison des très nombreux blessés et pas des moindres. Parmi les absents, on peut citer Karim Benzema, Hugo Lloris, Kingsley Coman, Paul Pogba, Ngolo Kanté, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Théo Hernandez, ou encore Adrien Rabiot. Une hécatombe qui laisse cependant une chance à de nouveaux talents qui vont pouvoir se montrer avec l'Équipe de France.

France-Autriche : Quelle place pour les nouveaux Bleus ?

Modifiée à plusieurs reprises au fil des blessures, la liste de Didier Deschamps comporte plusieurs noms inattendus et inédits. Si ces jeunes internationaux ont peu de chances d'être tout de suite titulaires en Équipe de France, ils auront très certainement des coups à jouer avec, sûrement, des entrées en cours de match, notamment pour l'attaquant Randal Kolo Muani qui supplée numériquement Benzema. En défense, Adrien Truffert et Benoît Badiashile pourraient également se montrer birèvement sous la tunique bleue.

La principale interrogation reste le milieu de terrain. En l'absence de Pogba, Kanté et Rabiot, aucune certitude n'est permise et, si Tchouameni, Guendouzi et Camavinga partent avec une longueur d'avance, le Monégasque Youssouf Fofana pourrait également saisir l'opportunité, d'autant plus qu'il s'était montré très complémentaire avec Tchouaméni la saison passée avec l'AS Monaco. Pour ce poste, tout dépend aussi du système de jeu employé par l'Équipe de France face à l'Autriche.

Compo probable de la France face à l'Autriche :

Gardien : M. Maignan

Défenseurs : J. Koundé, W. Saliba, R. Varane

Milieux de terrain : B. Pavard, A. Tchouameni, M. Guendouzi, F. Mendy

Attaquants : A. Griezmann, K. Mbappé, O. Giroud