AS Monaco : Youssouf Fofana s'enflamme pour sa première en bleu !

Publié par Jules le 20 septembre 2022 à 23:36

AS Monaco : Présent en conférence de presse, Youssouf Fofana est revenu sur sa première sélection avec l'Équipe de France.

AS Monaco : Un "accomplissement" pour Fofana

Excellent avec l'AS Monaco, Youssouf Fofana vient de connaitre sa première sélection avec l'Équipe de France. Le joueur, passé par les catégories jeunes est bien décidé à s'impose dans cette équipe pour espérer jouer la Coupe du monde. Il sera donc l'une des cinq nouvelles têtes à surveiller en équipes de France avec son coéquipier Benoît Badiashile et les nouveaux internationaux Randal Kolo Muani, Adrien Truffert et Alban Lafont.

À 23 ans, le milieu de terrain de l'AS Monaco a connu toutes les catégories jeunes, mais ne compte qu'une seule cape avec l'Équipe de France espoirs, symbole d'un joueur pour qui "le chemin a été très long", comme il le concède lui-même. Néanmoins, avec Fofana, Didier Deschamps peut compter sur un joueur travailleur, qui n'a pas peur d'aller au charbon comme il l'a montré à l'ASM.

AS Monaco : Fofana veut "montrer de quoi [il est] capable"

Conscient que sa présence est, en grande partie, due aux nombreux absents, le joueur de l'AS Monaco veut "profiter au maximum et montrer ce [qu'il] sait faire" avec les Bleus. Plus que ce rassemblement, Youssouf Fofana veut se stabiliser dans cette Équipe de France, et pourquoi pas en devenir un membre important "même si les joueurs blessés reviennent".

Interrogé au sujet de la coupe du monde qui se tiendra dans quelques mois, le joueur de Monaco avoue qu'avant cela, il n'y pensait pas mais que, depuis qu'il a lu son nom sur la liste, l'hypothèse de s'envoler avec les Bleus pour le Qatar est dans un coin de sa tête. Comme il dit : "si je suis appelé lors de la prochaine trêve alors en effet ce sera la Coupe du monde." C'est en tout cas tout le mal que l'on peut lui souhaiter.