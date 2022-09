PSG Mercato : Après son départ, Paredes balance sur Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 28 septembre 2022 à 07:11

Prêté cet été par le PSG à la Juventus Turin avec option d’achat, Leandro Paredes s’est ouvertement lâché sur son ancien coéquipier Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Leandro Paredes ne veut pas parler de Kylian Mbappé

Désormais à la Juventus Turin pour cette saison, Leandro Paredes ne manquera pas à Kylian Mbappé et l’attaquant français de 23 ans ne manquera pas non plus au milieu de terrain argentin. Interrogé par la chaîne ESPN sur le caractère de Mbappé au Paris Saint-Germain, le compatriote de Lionel Messi a préféré botter en touche, expliquant notamment n’avoir aucune relation avec le numéro 7 du PSG.

« Ce n'est pas à moi de parler de lui. J'avais une relation avec ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas en parler », a lâché Leandro Paredes. Le joueur de 28 ans a ensuite évoqué les raisons qui l’ont poussé à quitter le Paris SG pour la Juventus Turin cet été.

PSG Mercato : Paredes heureux d’avoir quitté le Paris SG

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Leandro Paredes a préféré quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat fixée à un peu plus de 20 millions d’euros. Au micro de ESPN, l'ancien de la Roma assure ne pas de regret concernant son départ du Paris SG.

« C’était une décision difficile, changer de club avant la Coupe du monde, en raison de l’adaptation. Je pense que j'ai pris la bonne décision » a déclaré le milieu argentin avant d’ajouter : « ’j’avais besoin de minutes pour arriver au Qatar de la meilleure façon, et c'était la bonne chose à faire. » Aux dernières nouvelles, Paredes ne devrait pas revenir dans la capitale. Son option d'achat, liée à plusieurs conditions « faciles » à atteindre, devrait être levée en fin de saison par les Bianconeri.