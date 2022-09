PSG Mercato : Juve, les révélations de Paredes sur sa signature

Publié par Ange A. le 10 septembre 2022 à 09:15





PSG Mercato : Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes a rejoint la Juventus en prêt cet été. Un départ qu’il justifie.

PSG Mercato : Leandro Paredes évoque la raison de son départ

Le Paris Saint-Germain a terminé son opération dégraissage sur une bonne note jeudi. Mauro Icardi, l’un des derniers occupants de son loft, s’est enfin trouvé un point de chute. L’attaquant est prêté par le PSG à Galatasaray. L’ancien buteur intériste entend profiter de cette pige pour relancer sa carrière en berne depuis deux saisons dans la capitale. « Je suis venu ici lorsque je jouais pour le PSG et j’ai marqué un but dans ce stade. Maintenant, je défendrai le maillot de Galatasaray et j’espère que je continuerai à marquer des buts ici et à partager ma joie de marquer des buts pour Galatasaray », a justifié l’avant-centre de 29 ans au site du club stambouliote. Avant Icardi, un autre Argentin avait quitté Paris. Leandro Paredes est retourné en Serie A. Le milieu de terrain est prêté avec obligation d’achat sous certaines conditions. En conférence de presse, l’Argentin a dévoilé les raisons de sa signature à la Juventus de Turin.

Paredes à la relance à la Juventus

L’international argentin (44 sélections/4 buts) souhaitait retourner en Serie A. Un championnat qu’il a connu sous les couleurs de la Roma et d’Empoli. « J’ai choisi la Juve parce que j’ai dit à plusieurs reprises que je voulais venir, j’avais la chance de venir et cette année, c’était la bonne décision. Je voulais retourner en Italie, en Serie A et je suis content d’être ici », a expliqué Leandro Paredes. Lequel entend s’adonner à fond sous les couleurs de la Vieille Dame.

« Je vais essayer de faire 100% de moi, ce que l’entraîneur demande et ce dont l’équipe a besoin. Être prêt à aider, à aider la défense centrale, un peu de tout », a assuré le nouveau coéquipier d’Angel Di Maria, également parti du Paris Saint-Germain en tant que joueur libre cet été. Un discours qui doit séduire les Bianconeri qui pourraient donc lever cette option d’achat.