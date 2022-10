Benfica-PSG : Les compos probables, Galtier avec un onze de gala

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2022 à 11:11

Le PSG sera sur la pelouse du Benfica Lisbonne pour la troisième journée de la Ligue des Champions ce mercredi à 21h. Découvrez les équipes probables.

PSG : Un grand retour pour Galtier face au Benfica

C’est le choc du groupe H. Pour la troisième journée de la Ligue des Champions, le Benfica Lisbonne accueille le Paris Saint-Germain, mercredi soir, dans l’enceinte de « la Cathédrale », son mythique stade. À égalité de points (6 points, deux matches, deux victoires), les Aigles et les Parisiens auront à coeur de s’imposer pour prendre seul la tête de leur groupe qu’ils partagent avec la Juventus Turin et le Maccabi Haïfa. Pour ce choc européen, l’entraîneur du Paris SG pourra compter sur le retour très précieux de Marco Verratti.

Victime d'une « contusion avec hématome profond du mollet » contre l’Olympique Lyonnais avant la trêve internationale, le milieu de terrain italien va bien et a même effectué son retour à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Selon le quotidien Le Parisien, le joueur de 29 ans devrait pouvoir tenir sa place demain au Portugal. Une grande nouvelle pour Galtier qui devrait alors s’appuyer sur son duo de charme Verratti-Vitinha dans lentrejeu face au SL Benfica. En attaque, la MNM est au grand complet et en grande forme. Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé devront donc porter l’attaque parisienne, aidés dans les couloirs par l’autre paire rayonnante du PSG, Achraf Hakimi (à droite) et Nuno Mendes (à gauche).

En l’absence de Presnel Kimpembe, toujours aux soins, Danilo Pereira va compléter la charnière centrale à trois têtes avec Marquinhos et Sergio Ramos. Aucune surprise dans les buts puisque l’indéboulonnable Gianluigi Donnarumma va assurer son rôle à l’Estadio da Luz. D’après les informations de France Bleu Paris, Christophe Galtier et ses hommes ne seront pas orphelins au Portugal puisque pas moins de 3200 supporters du Paris SG sont attendus à Lisbonne pour le match contre le Benfica.

Du côté de Benfica, l’entraîneur fera sans deux joueurs majeurs en défense centrale : la révélation de la saison Morato (21 ans) et Lucas Verissimo (27 ans).

Les compos probables de Benfica et PSG :

Benfica : Vlachodimos - Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo -Enzo Fernandez, Florentino - Neres, Rafa Silva, Joao Mario - Gonçalo Ramos.

PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Danilo - Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes - Messi, Neymar, Mbappé.