Benfica-PSG : Une grande nouvelle tombe pour Christophe Galtier

Pour la 3e journée de Ligue des Champions, mercredi soir, entre le Benfica Lisbonne et le PSG, Christophe Galtier pourrait compter sur un retour important.

Un cadre de Galtier de retour à l’entraînement collectif ce lundi

À deux jours du choc de Ligue des Champions contre le Benfica Lisbonne, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a enregistré un important retour à l’entraînement collectif. Après un coup au mollet reçu à Lyon avant la trêve internationale, Marco Verratti, qui souffrait d'un hématome au mollet gauche depuis le 18 septembre dernier, était de retour avec ses coéquipiers sur les terrains du Camp des Loges ce lundi pour les séances collectives. Faisant le point sur le groupe du PSG à la veille du voyage au Portugal, Goal indique que :

« côté retour, Marco Verratti a parfaitement suivi son programme de reprise. Ce lundi, l’Italien a cette fois participé à l’intégralité de la séance contrairement à vendredi où il avait repris avec le groupe de manière partielle. »

Une bonne nouvelle pour le coach du PSG qui pourra donc aligner son duo Verratti-Vitinha au milieu face au Benfica Lisbonne mercredi à 21 heures, à l’Estadio da Luz de Lisbonne pour le compte de la troisième journée des phases de poules de Ligue des Champions. Galtier ne pourra toutefois pas compter sur son groupe au grand complet.

PSG : Renato Sanches forfait pour le déplacement à Benfica

Outre Presnel Kimpembe, dont le retour à l’entraînement est prévu pour le 25 octobre, le Paris Saint-Germain ne pourra pas non plus compter sur Renato Sanches le match contre le Benfica Lisbonne. Touché à la cuisse samedi contre l’OGC Nice, le milieu de terrain portugais de 24 ans est forfait pour ce déplacement dans son pays. Pour compléter son groupe, Christophe Galtier devrait faire appel aux jeunes Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu. Le média Goal écrit à cet effet :

« Sanches a effectué ce lundi des soins et sa participation pour la rencontre de Ligue des champions face à Benfica semble compromise. Christophe Galtier et son staff pourraient à s’appuyer sur Warren Zaïre-Emery, présent à l’entraînement des pros ce lundi matin. Une décision définitive sera prise après la séance de mardi matin qui le concernant. Idem pour El Chamaille Bitshiabu, qui en l’absence de Presnel Kimpembe a des chances de faire partie du déplacement avec le groupe professionnel, qui devrait donc être le même que celui de la rencontre face à Haïfa. »