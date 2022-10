Montpellier HSC : Lourde sanction contre des supporters du MHSC

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2022 à 02:15

En attendant la décision de la LFP, la justice a condamné une dizaine de supporters du Montpellier HSC, impliqués dans les incidents à Toulouse.

Montpellier HSC : Dix supporters du MHSC interdits de stade après les incidents face au Téfécé

Interpellés relativement aux incidents survenus au Stadium, dimanche, lors du match qui a opposé le Montpellier HSC au Toulouse FC, une dizaine de supporters du club palliadin ont été jugés et condamnés, ce mardi. Ils ont été interdits de stade selon les informations de l’AFP, relayées par L’Équipe. Les fans du MHSC avaient été placés en garde à vue après la rencontre émaillée d'incidents, puis déférés devant un juge. Les supporters ultras sont inculpés pour avoir « introduit et utilisé des engins pyrotechniques (fumigènes, pétards) lors du match de la 9e journée de Ligue 1. L'un des Pailladins épinglés est également coupable des faits de « violences sur personne dépositaire de l'autorité publique », d’après la précision du parquet auprès de la source.

Deux autres enquêtes en cours à Toulouse

Mais ce n’est pas tout pour l’enquête ! Le quotidien sportif indique que trois mineurs, supporters de Toulouse FC, dont l’âge est respectivement de 13, 14 et 16 ans sont eux convoqués cette semaine par la justice pour avoir fait usage de fumigènes. Comme le rapporte le média, « une enquête est toujours en cours, pour la partie toulousaine », afin « d’identifier les personnes » ayant participé à cette animation représentant les couleurs occitanes à l'entrée des joueurs et à un hommage à Brice Taton. Ce dernier est un supporter toulousain tué 13 ans plus tôt par des hooligans à Belgrade (Serbie).

Une autre enquête se poursuit également « pour des faits de violences volontaires et des dégradations de biens d'utilité publique qui ont été commises à la buvette ''visiteurs'' », a ajouté le parquet de Toulouse. Notons que le Montpellier HSC a perdu le match contre le Téfécé (4-2). La rencontre avait été interrompue près d’un quart d’heure, à partir de la 58e minute, à la suite des violences de supporters et débordements dans les tribunes.