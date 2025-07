Mercato OL : Les joueurs sur le départ déjà identifiés

L’OL a repris l’entraînement ce lundi avec un groupe presqu’au complet. Cependant, quatre joueurs sont identifiés comme des indésirables et poussés vers la sortie.

Mercato : Veretout, Matic, Caleta-Car et Adryelson poussés déhors

L’OL a entamé la préparation estivale ce lundi 7 juillet, à trois jours du passage de Michele Kang devant la commission d’appel de la DNCG à la FFF. Evidemment, l’attention de toutes les composantes de l’équipe est focalisée sur ce rendez-vous crucial pour la survie du club en Ligue 1. Au Groupama l’OL Training Center, Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico, Thiago Almada (en fin de contrat) et Rayan Cherki transférés à Manchester City étaient évidemment absents.

En revanche, Jordan Veretout, Nemanja Matic, Duje Caleta-Car et Adryelson étaient présents à la rentrée sportive. Mais si l’on en croit les indiscrétions de L’Équipe, ils sont sur la liste des joueurs dont le club rhodanien souhaite se séparer.

OL : Une économie de 10 M€ de salaire visée

Pour faire face à la crise financière que l’Olympique lyonnais traverse, la direction du club ferait des économies sur les salaires des quatre joueurs, qui ne sont pas indispensables à Paulo Fonseca. Veretout et Caleta-Car ne font pas partie des premiers choix du coach de Lyon comme le démontrent leurs faibles temps de jeu la saison dernière. Quant à Adryelson, il revient d’un prêt non-concluant à Anderlecht et n’entre pas dans les plans du technicien Portugais.

Selon les chiffres du quotidien sportif, l’OL économiserait au moins 10 M€ sur la saison 2025-2026, s’il parvient à se séparer des quatre joueurs cet été. Néanmoins, Michele Kang doit négocier leur départ. Matic et Veretout sont dans leur dernière année de contrat, tandis que Caleta-Car et Adryelson vont respectivement jusqu’en 2027 et 2028.

En attendant le verdict de l’audience de la nouvelle présidente des Gones à la DNCG, plusieurs joueurs font déjà leurs valises. En cas de relégation définitive de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, la plupart devraient partir !