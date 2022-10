PSG : La nouvelle pique de Mbappé à Galtier après Reims

Le PSG n’a ramené qu’un point de son déplacement à Reims samedi. Kylian Mbappé a exprimé son agacement au sortir de cette rencontre.

Nouveau coup d’arrêt pour le Paris Saint-Germain. Après son match nul contre Benfica (1-1) mercredi en Ligue des champions, le PSG a enchaîné un nouveau nul samedi. En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims pour la 10e journée de Ligue 1, le club de la capitale a été contraint au partage des points par le club champenois (0-0). Face aux Stadistes, Christophe Galtier a procédé à quelques changements. Avec l’enchaînement des rencontres, Paris voit son infirmerie accueillir de nouveaux patients. Le dernier en date est Nuno Mendes, touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche contre Benfica. Titularisé en pointe contre Reims, Kylian Mbappé a tenu sa place dans le onze parisien. Mais le champion du monde est loin d’être ravi de son rôle.

Lors de la récente trêve internationale, l’attaquant du Paris Saint-Germain déplorait son positionnement en club. « À Paris, c’est différent, il n’y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c’est différent », indiquait-il. Mais le champion du monde n’apprécie guère ce rôle en pointe. Il l’a fait savoir de manière sibylline sur son compte Instagram après le nul de Paris contre Reims. L’attaquant parisien a notamment utilisé le hashtag #PivotGang en référence au rôle que lui attribue Christophe Galtier. Reste maintenant à savoir comment son entraîneur va prendre cette nouvelle sortie. En attendant, l’entraîneur parisien a justifié un choix fort contre le Stade de Reims. Le coach du SPG a fait débuter Neymar Jr sur le banc.

« Dans mes plans, je voyais l’association avec Ney exister à un certain moment. Ney n’a pas débuté le match parce qu’il a beaucoup joué ces derniers temps. Évidemment que quand il est entré on a vu une bonne relation. C’est pour ça que notre seconde période est plus intéressante alors qu’on était en infériorité numérique. Malheureusement Ney a manqué un peu de justesse en face-à-face », a-t-il confié selon les propos relayés par L’Équipe.