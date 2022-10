PSG Mercato : Lionel Messi poussé vers la sortie par Luis Campos

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2022 à 11:10

Avant le choc contre le Benfica Lisbonne, en Ligue des Champions, une info est tombée pour l’avenir de Lionel Messi au PSG.

PSG Mercato : Luis Campos veut tourner la page Lionel Messi

Arrivé gratuitement en août 2021, Lionel Messi dispute sa dernière année de contrat avec le Paris Saint-Germain, même si une saison optionnelle lui permet de rester jusqu’en juin 2024. Selon plusieurs sources concordantes, les hauts dignitaires du club de la capitale aimeraient justement voir la Pulga poursuivre avec les Rouge et Bleu au-delà de l’été 2023. Récemment, un média espagnol a révélé que l’international argentin envisagerait sérieusement cette option. Mais en interne, Luis Campos pourrait compliquer ce dossier.

En effet, Tuttosport explique ce mardi que le conseiller football du PSG ne serait pas particulièrement enclin à l’idée de conserver Messi. Pour l’ancien dirigeant du Real Madrid, le septuple Ballon d’Or ne peut pas représenter l’avenir du Paris SG et milite donc pour d’autres solutions plus prometteuses. Le journal italien assure donc que LuisCampos travaille en coulisses pour tourner la page Lionel Messi et aurait même déjà identifié son successeur.

Mercato PSG : Luis Campos tient déjà le remplaçant de Lionel Messi

Toujours d’après Tuttosport, Luis Campos serait persuadé que l’attaquant de l’AC Milan, Rafael Leao, est le digne héritier de Lionel Messi. Le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi serait ainsi déterminé à tout mettre en œuvre afin de l’arracher aux Rossoneri l’été prochain. Si les médias transalpins évoquent un prix de 150 millions d’euros pour l’international portugais de 23 ans, Luis Campos serait persuadé de parvenir à le recruter pour un tarif moins important.

Surtout si l’ancien avant-centre du LOSC ne prolonge pas son bail qui expire en juin 2024. Si Messi peut encore évoluer au haut niveau encore un ou deux ans, Leao représente l’avenir et Luis Campos aimerait aller le chercher à Milan l’été prochain pour l’installer au PSG comme son successeur aux côtés de Neymar et Mbappé.