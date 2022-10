PSG Mercato : Le Paris SG dévoile tout sur le départ de Mbappé !

Publié par Thomas le 11 octobre 2022 à 18:03

Alors que de nombreux médias ont révélé la volonté de départ de Kylian Mbappé, le PSG est sorti du silence, accusant le clan du joueur.

PSG Mercato : Cette fois, Mbappé veut vraiment partir du Paris SG

Les saisons s’enchaînent et se ressemblent au Paris Saint-Germain, qui pensait pourtant avoir laissé de côté les polémiques et les guerres internes depuis l’arrivée de Luis Campos. Ce mardi, RMC Sport suivi de Marca ont annoncé que Kylian Mbappé serait en conflit avec sa direction et souhaiterait partir du Paris SG lors du mercato hivernal. Une information choc, rapidement confirmée par la plupart des grands médias, qui précisent que le joueur se sentirait trahi par Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar. Au-delà du mercato décevant entrepris par les Rouge et Bleu cet été, le joueur de 23 ans ne serait tout simplement pas satisfait de son rôle sur le terrain et demanderait à partir au plus vite.

À quelques heures du choc contre Benfica en Ligue des Champions, cette annonce crée logiquement le chaos au sein du PSG qui doit désormais gérer un nouveau feuilleton autour de sa star tricolore. À en croire France Bleu, Kylian Mbappé aurait fait part à son entourage de sa frustration au vu des différentes promesses non-tenues par le club de la capitale. « On s’est trompés, moi le premier », aurait notamment déclaré le joueur.

PSG Mercato : Le Paris Saint-Germain réagit et évoque une pression du clan Mbappé

Contacté par les équipes de RMC Sport, le Paris SG aurait dans un premier temps confirmé la volonté du champion du monde de partir du Parc des Princes rapidement. Néanmoins, le club dénonce un coup de pression de la part de l’entourage du Mbappé « pour peut-être influencer d’autres joueurs en interne ». De son côté, Nasser Al-Khelaïfi, à qui l’attaquant reproche de ne pas avoir tenu ses promesses, refuserait tout départ du Français en 2023, encore moins durant le mercato hivernal.

La source dévoile également que Neymar ne faisait pas partie du projet validé par Mbappé lors de sa prolongation. « On lui a vendu un projet où il était le seul leader », affirme une source proche du joueur. Mais en cas de départ, Kylian Mbappé ne serait pas le seul à faire ses valises de Paris.

Mercato PSG : Luis Campos souhaiterait également partir

Face à cette situation délicate et les nombreux échecs du mercato, Luis Campos aurait également des envies de départ. Si sa relation avec Mbappé est toujours au beau fixe, le Portugais se sentirait lui aussi lésé par le Qatar. En conflit avec l’autre boss du recrutement, Antero Henrique, Luis Campos pourrait être amené à faire ses valises en cas de départ du Bondynois, qui était pour rappel le centre de son projet lors de son arrivée cet été.