PSG-Benfica : Galtier tranche pour le remplaçant de Messi, la compo !

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2022 à 12:14

Alors que Lionel Messi a déclaré forfait pour la réception du Benfica ce soir, Christophe Galtier a tranché pour son remplaçant au sein de l’attaque du PSG.

PSG-Benfica : Pablo Sarabia à la place de Lionel Messi

« Victime d’une petite gêne au mollet, Lionel Messi est trop juste pour le match de demain face au Benfica », selon le point médical dressé lundi par le Paris Saint-Germain. Unique buteur du PSG à l’aller la semaine dernière, l’attaquant de 35 ans sera donc le grand absent de la manche retour contre le Benfica Lisbonne ce mardi à 21h au Parc des Princes, à l’occasion de la 4e journée de la Ligue des Champions. Alors qu’il avait la possibilité entre Carlos Soler, Pablo Sarabia et Hugo Ekitike pour remplacer l’international argentin au sein de son attaque, l’entraîneur du PSG aurait fait son choix lors de la séance d’entraînement de lundi.

En effet, selon Goal France, c’est Pablo Sarabia qui devrait être titulaire face aux Portugais ce soir. Le média sportif explique que le milieu offensif international espagnol a démarré avec Neymar et Mbappé lors de la mise en place effectuée au Camp des Loges hier. L’Équipe confirme cette information et ajoute que Kylian Mbappé ne sera pas utilisé comme un pivot face aux Aigles. Il aura toujours la même liberté de déplacements, et la possibilité de se désaxer.

Pour le reste, Galtier devra s’appuyer sur le même onze qu’au match aller, à l’exception de Nuno Mendes, blessé, qui va être remplacé dans le couloir gauche de la défense par Juan Bernat. Toujours selon le quotidien sportif, le PSG va maintenir son 3-4-3 contre l’équipe portugaise, avec Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira dans la charnière centrale devant Gianluigi Donnarumma dans les cages.

La compo probable du PSG face à Benfica :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Ramos, Marquinhos (cap.), Danilo

Milieux de terrain : Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat

Attaquants : Sarabia, Mbappé, Neymar.