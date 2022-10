PSG Mercato : Son avenir, Kylian Mbappé, Luis Campos dit tout !

Alors qu’il aurait des envies d’ailleurs, comme Kylian Mbappé qui voudrait quitter le PSG cet hiver, Luis Campos a fait toute la lumière sur les rumeurs.

Avant le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Benfica Lisbonne, Luis Campos sur la grosse rumeur lancée ce mardi par plusieurs médias concernant la volonté de Kylian Mbappé de s’en aller durant le mercato de janvier. Au micro de Canal+, le conseiller football du Paris SG a démenti avoir évoqué avec l’international un éventuel transfert pour l’hiver.

« C’est une information. On a des rumeurs tous les jours et on ne peut pas tous les jours venir parler sur ça. Dans ce cas, c'est spécial, car on est à quelques heures d'un match très important, c'est grave. C'est grave, car mon nom est aussi mentionné. Et surtout, car je suis tous les jours avec Kylian, il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. J'étais avec le président, et au président, Kylian n'a jamais parlé de partir en janvier aussi. Cela veut dire que ce n'est pas une déclaration du joueur, c'est une information. Avant un match comme celui-là, c'est très grave et c'est pour ça que je suis là : c'est pour démentir et dire clairement que jamais Kylian n'a parlé, ni à moi ni au président, de partir du PSG en janvier. Cette question n'est jamais arrivée », a confié le dirigeant portugais, avant d'évoquer son cas personnel.