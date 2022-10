PSG Mercato : Après Kylian Mbappé, Luis Campos veut aussi partir !

Publié par JEAN-LUC D le 11 octobre 2022 à 17:03

C’est la folie au Paris SG avant le choc de Ligue des Champions contre le Benfica ce soir. Après Kylian Mbappé, Luis Campos voudrait aussi quitter le PSG.

PSG Mercato : Kylian Mbappé prêt à claquer la porte en janvier

L’information livrée lundi soir sur RMC Sport par Daniel Riolo sur l’avenir de Kylian Mbappé est confirmée par plusieurs médias locaux et étrangers ce mardi. Se sentant trahi par ses dirigeants, notamment le président Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant de 23 ans voudrait quitter le Paris Saint-Germain le plus tôt possible, durant le prochain mercato hivernal. En Espagne, Marca croit même savoir que le PSG serait prêt à laisser partir son joyau français, mais pas pour le Real Madrid.

Dans ce cas de figure, la destination la plus probable du champion du monde 2018 pourrait être Liverpool, qui avait déjà tenté sa chance l'été dernier au moment où l’ancien buteur de l’AS Monaco arrivait au terme de son contrat. Le quotidien Le Parisien explique que le natif de Bondy estime que le club de la capitale n’a pas tenu les promesses faites au moment de conclure l’accord pour la signature du nouveau bail qu’il a paraphé en mai dernier, notamment sa position sur le terrain et sa place dans le projet. Mais ce n’est pas tout, puisque Mbappé ne serait pas le seul à vouloir quitter les Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Luis Campos veut aussi partir

Kylian Mbappé serait suivi dans son envie de départ par un membre important de la direction du Paris Saint-Germain. En effet, à en croire le journal régional Le Parisien, Luis Campos voudrait lui aussi claquer la porte et quitter le PSG pour des raisons similaires. Nommé durant l’été en placement de Leonardo, il ne serait pas satisfait de la manière dont les choses se passent au PSG, notamment le rôle ambigu de son compatriote Antero Henrique qui l’empêche de travailler comme il veut, et il aurait ainsi envie de changer d’air. Récemment, les médias anglais ont annoncé que les nouveaux propriétaires de Chelsea seraient prêts à verser une indemnité au Paris SG pour recruter Luis Campos. À quelques heures d’un match de Ligue des Champions, la tension monte au PSG.