PSG Mercato : Un premier coup dur se précise pour Kylian Mbappé !

Publié par Thomas G. le 12 octobre 2022 à 10:02

Souhaitant quitter le PSG le plus vite possible, Kylian Mbappé pourrait devoir faire des concessions pour rejoindre un grand club européen en janvier.

PSG Mercato : Le Real Madrid pas intéressé par Kylian Mbappé

Hier après-midi, la presse espagnole a créé un mini séisme dans le monde du football, annonçant que Kylian Mbappé souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain dès que possible. L’attaquant français serait déçu des promesses non tenues et de son positionnement au PSG. Le natif de Bondy aurait ainsi décidé de quitter le Paris SG en janvier. Malgré un démenti de Luis Campos, la situation du buteur de 23 ans reste incertaine.

Selon les informations du journal L’Équipe, le Real Madrid ne devrait pas passer à l’action pour recruter l’international français. Les Madrilènes ne croient pas aux envies de départ de Kylian Mbappé, au contraire, les Merengues estiment que c’est un moyen de pression sur les dirigeants du PSG. En parallèle, Carlo Ancelotti est satisfait de son effectif actuel, l’entraîneur italien ne veut pas briser l’harmonie de son groupe. Le Real Madrid n’est donc pas intéressé par Kylian Mbappé pour un transfert en janvier. Un coup dur pour l’attaquant français qui était tout proche de s’engager avec le club merengue avant de prolonger son contrat avec le PSG. Dans le même temps, cette décision prise par le Real Madrid permet au Paris Saint-Germain d’avoir plus de temps pour régler la situation.

PSG Mercato : L’inquiétude grandit au Paris SG

Le Paris SG a une nouvelle fois concédé un match nul hier soir face à Benfica au Parc des Princes. Les Parisiens restent premiers à égalité de points avec les lisboètes avant les deux derniers matchs de poule.

Kylian Mbappé touché à la cheville n’a pas pu terminer la rencontre et l’attaquant du PSG pourrait être indisponible dans les prochains jours. Le buteur de 23 ans pourrait ainsi manquer le Classico face à l’Olympique de Marseille dimanche. Déjà privés de Presnel Kimpembe, Sergio Ramos et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain pourrait devoir faire sans Lionel Messi et Kylian Mbappé. Un véritable casse-tête pour Christophe Galtier qui veut relancer la machine parisienne après trois matchs sans victoire.