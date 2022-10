PSG Mercato : Conflit total, Kylian Mbappé veut quitter le Paris SG !

Publié par Thomas le 11 octobre 2022 à 14:59

De plus en plus frustré par sa situation au PSG, Kylian Mbappé serait en froid avec sa direction et pourrait partir plus tôt que prévu.

PSG Mercato : Entre le Paris SG et Mbappé rien ne va plus !

Véritable feuilleton de la fin de saison dernière, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait connaître un retournement de situation incroyable. Alors que le génie tricolore a finalement prolongé au Paris Saint-Germain, tournant le dos au dernier moment au Real Madrid, sa situation dans la capitale serait plus que jamais source d’inquiétudes. Et pour cause, au-delà de son rendement à la baisse lors des derniers matches, le champion du monde 2018 serait très déçu par les décisions prises par sa direction depuis sa prolongation, n’hésitant pas à afficher publiquement son mécontentement.

Un simple passage à vide ? Pas vraiment, si l’attaquant du PSG se montre quelque peu désabusé depuis la reprise, il serait en réalité bien en conflit avec sa direction et les conséquences pourraient être lourdes pour Paris. Ce week-end, après le nul décevant des Rouge et Bleu à Reims, Mbappé avait créé la polémique en publiant un cliché sur Instagram avec le #PivotGang en référence à son nouveau positionnement, où il n’est visiblement pas épanoui, dans le onze du Paris SG.

"C'est une réaction à chaud dans un moment de frustration du fait du résultat d'un match qui était haché et engagé. J'ai beaucoup parlé avec Kylian en début de saison, j'avais été attentif à sa décla en Équipe de France. Je ne sais pas ce qui a été dit à Kylian avant que j'arrive. Mais c'est sûr que tout au long de la prépa, nous avons discuté avec le Président et Campos pour avoir un attaquant de référence", évoquait hier Christophe Galtier en conférence de presse au sujet du poste controversé du joueur de 23 ans.

PSG Mercato : Mbappé veut partir dès janvier !

Si l’on pensait l’affaire s’estomper, le journal Marca annonce ce mardi que la relation entre le Bondynois et son board serait plus que chaotique. Si le mercato a logiquement déçu l’attaquant, qui espérait la signature d’un grand numéro 9, son rôle sur le terrain le pousserait à revoir ses ambitions. D’après le média espagnol, les relations seraient « rompues » entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé qui, de son côté, songerait de plus en plus à un départ cet hiver. De fait, le PSG ne serait pas forcément opposé à un départ de sa star mais refuserait tout transfert vers le Real Madrid, un club devenu ennemi au fil des années.

La source dévoile en effet que le joueur se sentirait trahi par Luis Campos et le reste de la direction parisienne qui lui avaient promis un projet bien différent de la réalité actuelle. Initialement sous contrat jusqu’en 2024 avec possibilité d’élargir un an, Mbappé pourrait tout simplement laisser Neymar et Messi et s’envoler vers d’autres horizons après la Coupe du Monde au Qatar.