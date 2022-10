PSG - OM : Grosses inquiétudes à Paris avant le Classico

Publié par Ange A. le 13 octobre 2022 à 07:19

Le PSG reçoit Marseille dimanche pour l’affiche de la 11e journée de Ligue 1. Christophe Galtier n’est pas certain d’aligner des stars.

PSG : Deux incertitudes pour Galtier avant Marseille

Leader du championnat, le Paris Saint-Germain joue gros dimanche prochain avec la réception de l’Olympique de Marseille. Le PSG reste la dernière équipe encore invaincue en championnat. La série d’invincibilité de l’OM a pris fin samedi à domicile contre l’AC Ajaccio. De son côté, Paris a été accroché du côté d’Auguste Delaune par le Stade de Reims (1-1). Une rencontre à laquelle Lionel Messi n’avait pas pris part en raison d’une gêne au mollet contractée contre Benfica.

L’Argentin a d’ailleurs manqué le match retour contre les Portugais mardi. Une dernière rencontre dont ne s’est pas sorti indemne Kylian Mbappé. L’attaquant parisien a été touché à la cheville. La présence de ces deux stars contre l’OM reste incertaine. L’Équipe révèle que le champion du monde ressentait encore des douleurs ce mercredi à l’entraînement. Mais le staff parisien se veut optimiste quant à sa présence contre Marseille.

Des forfaits déjà actés pour le Classique

Alors que la participation de Kylian Mbappé et Lionel Messi reste à confirmer, certains forfaits sont déjà actés au Paris Saint-Germain. Touchés aux ischios-jambiers, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont forfaits pour cette affiche phare de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats. Touché à un adducteur et absent lors des trois derniers matchs du PSG, Renato Sanches est espéré pour cette rencontre. Le milieu portugais a d’ailleurs effectué son retour à l’entraînement collectif ce mercredi comme l’attestent les clichés publiés par le club sur Twitter. Un dernier forfait de taille est à signaler en défense avec la suspension de Sergio Ramos. Expulsé contre Reims, le défenseur central espagnol a écopé de trois matchs de suspension, dont un avec sursis.

À noter que Paris n’est pas au mieux avant la réception de Marseille. Les Rouge et bleu restent sur trois matchs nuls toutes compétitions confondues. Reste maintenant à savoir s’ils parviendront à relancer la machine contre des Olympiens vainqueurs du Sporting Lisbonne (0-2) mercredi en Ligue des champions.