PSG-OM : Lionel Messi finalement présent lors du Classico ?

Blessé depuis le déplacement à Benfica, Lionel Messi s'est reposé cette semaine et l'attaquant du PSG pourrait être présent pour le Classico.

Le Paris Saint-Germain a concédé un troisième match nul consécutif hier soir face à Benfica. Avant le Classico dimanche face à l’Olympique de Marseille, la machine parisienne semble être à l’arrêt. L’une des explications des difficultés du Paris SG repose sur l’absence de Lionel Messi depuis deux matchs. Cette saison, le buteur argentin s’est rendu indispensable dans le onze de Christophe Galtier. Sans Messi, le Paris SG peine à faire des différences et à déstabiliser les défenses adverses. Le seul but du Paris Saint-Germain sur les trois derniers matchs dans le jeu a été inscrit par Lionel Messi.

Selon les informations de RMC Sport, le septuple Ballon d’Or se sent de mieux en mieux et le staff serait optimiste quant à sa participation au match de dimanche. La décision devrait être prise à l’issue du dernier entraînement du Paris SG avant le choc, ce samedi. Déjà privés de Presnel Kimpembe, Nuno Mendes et Sergio Ramos, Christophe Galtier espère pouvoir compter sur Lionel Messi pour retrouver le chemin de la victoire. L’international argentin pourrait néanmoins faire l’impasse sur le Classico pour éviter d’aggraver sa blessure avant la Coupe du Monde au Qatar et revenir pour le déplacement à Ajaccio.

PSG-OM : Hugo Ekitike affiche ses ambitions avec le Paris SG

En cas de forfait de Lionel Messi, dimanche, Christophe Galtier pourrait titulariser Hugo Ekitike pour son premier Classico. Le jeune attaquant français vit des débuts compliqués au PSG et l’ancien rémois doit se contenter de quelques apparitions. Interrogé après son premier match de Ligue des Champions, Hugo Ekitike a déclaré :

« Je ne suis pas venu pour faire de la représentation. Je suis venu dans un projet sur plusieurs années où je dois progresser. Je pense que je suis dans le club parfait pour ça. Il faut que je devienne le grand numéro 9 que le PSG attend. »

Malgré des débuts, loin d’être idylliques, l’espoir français de 20 ans ne perd pas espoir de gagner sa place au Paris SG. Hugo Ekitike s’est fixé des objectifs élevés pour devenir un grand attaquant et marquer le PSG de son empreinte.