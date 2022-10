PSG Mercato : La mère de Kylian Mbappé répond sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 13 octobre 2022 à 11:16

Malgré la récente sortie médiatique de Luis Campos, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG lors du mercato estival. Sa mère a été interrogée sur le sujet.

PSG Mercato : Fayza Lamari confirme la mauvaise passe de Mbappé

Dans la tourmente avec les révélations sur son avenir au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’est offert un petit moment de répit à Nîmes, mercredi, avec une journée en compagnie d’enfants et d’autres célébrités comme Jamel Debbouze, Michel Laroque et Clarisse Agbegnenou, dans le cadre de son association Inspired by KM. Présente à cet évènement, Fayza Lamari, la mère de l’attaquant du PSG, n’a pas échappé aux questions des journalistes sur l’actualité brûlante de son fils.

Dans des propos relayés par le quotidien Le Parisien, l’ancienne handballeuse algérienne a confirmé que l’international français de 23 ans passait en ce moment par des moments difficiles sur le plan moral, déclarant notamment : « le moral n'est pas toujours au top ces derniers temps. J'étais persuadé que ça lui ferait du bien. Les enfants, ils ne trichent pas ! » Et forcément, la question sur l’avenir de Mbappé a ressurgi.

Mercato PSG : La mère de Mbappé snobe la question sur son avenir

D’après plusieurs sources concordantes, Kylian Mbappé ne supporterait pas les promesses non tenues de Nasser Al-Khelaïfi et songerait sérieusement à quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison 2022-2023. Et les dernières révélations de Mediapart au sujet « d’une armée numérique » recrutée par le Paris SG pour salir son image sur les réseaux sociaux ont davantage convaincu l’ancien buteur de l’AS Monaco que sa place ne se trouve plus chez les Rouge et Bleu. Un départ pour l'été 2023 serait donc dans les tuyaux.

Des proches du footballeur ont même assuré à L’Équipe ce jeudi que le point de non-retour est désormais franchi entre le Champion de France en titre et le natif de Bondy. Un jeune supporter du PSG a donc profité de l’évènement de Nîmes pour lancer à la mère de Mbappé : « et sinon Kylian, il va rester au PSG ? » D’après Le Parisien, FayzaLamari a snobé la question avec un simple sourire.