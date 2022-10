PSG Mercato : Mbappé fait une annonce forte sur son état d’esprit

Publié par JEAN-LUC D le 15 octobre 2022 à 23:51

En pleine polémique sur ses humeurs et son avenir au PSG, Kylian Mbappé a fait une sortie forte sur les réseaux sociaux, à la veille du Classico contre l’OM.

Mercato PSG : Kylian Mbappé veut quitter le Paris SG

Selon Mediapart, le Paris Saint-Germain a embauché une agence qui a utilisé de faux comptes sur Twitter pour dénigrer Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux en mars 2019. Déjà en colère contre ses dirigeants, notamment son président Nasser Al-Khelaïfi, pour des promesses non tenues lors du dernier mercato estival, l’attaquant de 23 ans souhaite désormais quitter le club de la capitale le plus rapidement possible, dès le prochain marché de l’hiver ou à l’issue de la saison, durant l’été.

Selon plusieurs sources concordantes, cinq clubs européens pourraient passer à l’offensive pour s’offrir les services de l’international français : le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea et Manchester United. Mais selon The Athletic, les Citizens, qui ne veulent pas gêner Erling Haaland, ne compteraient pas se mêler à la bataille pour la signature de Mbappé.

En Espagne, la presse assure que les Merengues n’ont toujours pas pardonné au Champion du Monde 2018 sa décision de mai passé ne seraient pas particulièrement chauds à l’idée de signer un gros chèque pour l’avoir, alors qu’il aurait pu venir gratuitement en fin de saison dernière. Au coeur de tant de rumeurs sur son avenir, le partenaire de Messi et Neymar préfère rester concentré sur le terrain, surtout à quelques heures d’un choc de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille.

PSG : Mbappé appelle à la mobilisation pour le Classique contre l’OM

En clôture de la onzième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain recevra l’Olympique de Marseille ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes. Leader du Championnat avec 25 points, le club de la capitale a l’occasion de creuser l’écart avec l’OM (23 points) en cas de victoire. Conscient de l’enjeu de cette rencontre, Kylian Mbappé a laissé de côté ses problèmes personnels pour sonner la mobilisation. Via sa page Instragam, le protégé de Christophe Galtier a publié un message d'unité du peuple parisien pour le Classique face à l'OM ce dimanche soir.

« Tous ensemble, prêt pour demain. Ici c’est Paris », a-t-il écrit ce samedi.