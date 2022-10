PSG : Nasser Al-Khelaïfi sort du silence sur les rumeurs

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2022 à 16:03

Selon Mediapart, le PSG a utilisé une armée numérique pour dénigrer certaines cibles sur Twitter. Le club de Nasser Al-Khelaïfi a répondu à ces rumeurs.

PSG : Al-Khelaïfi dénonce « un non-sens complet »

Outre les envies de départ de Kylian Mbappé pour non respect des promesses faites par ses dirigeants lors de la signature de son nouveau contrat en mai dernier, le Paris Saint-Germain est également éclaboussé par un autre scandale plus sévère. Mercredi, Mediapart a révélé que les services de Nasser Al-Khelaïfi ont fait appel à une armée numérique en mars 2019 afin de déstabiliser certaines cibles, dont Kylian Mbappé, sur les réseaux sociaux. Face à autant de rumeurs, qualifiées de « non-sens complets et absolus », qui plongent le club de la capitale dans une situation très délicate, Al-Khelaïfi et les siens ne cachent pas leur incompréhension.

« Un instant, le président est trop engagé, l'instant d'après il n'est apparemment jamais là. L'instant d'après, Mbappé déménage demain à Liverpool, puis c'est le Real Madrid. C'est peut-être la prochaine Lune. Malheureusement, de temps en temps, nous avons ces attaques, qui prouvent toutes un non-sens complet. Le club continue à gérer ses affaires, l'équipe n'a pas perdu un seul match de la saison, elle n'a jamais été aussi soudée et on ignore l'hystérie », a confié un proche de la direction parisienne au micro de RMC.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi serein et imperturbable à son poste

Citée par RMC Sport, une source proche du Paris Saint-Germain a dénoncé les rumeurs sur une supposée fragilisation de Nasser Al-Khelaïfi, en réponse à une information selon laquelle le président des Rouge et Bleu serait sur la sellette après les révélations de Mediapart et des médias espagnols. Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien assure que l’homme d’affaires qatari de 48 ans ne serait pas du tout menacé. Toutefois, la même source ajoute qu’un émissaire du Qatar a été dépêché dans la capitale avec pour mission de « se renseigner sur les différentes situations et de faire baisser au plus vite la tension ».