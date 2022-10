PSG Mercato : Le clan Mbappé prend une résolution forte pour l’avenir

Publié par JEAN-LUC D le 16 octobre 2022 à 13:52

Au coeur de la polémique depuis le #PivotGang et l’armée numérique utilisée par le PSG, le clan Kylian Mbappé a pris une résolution forte pour l’avenir.

PSG Mercato : Mbappé ne fera plus de déclaration à la presse

Après les nombreuses révélations de Médiapart et les promesses non tenues lors du dernier mercato estival, la confiance semble brisée entre le Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé. Toutefois, la mère de l’attaquant de 23 ans, Fayza Lamari, a confié au journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux, sa volonté d’apaiser les choses entre les deux parties.

« J’ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème majeur entre le joueur et le PSG et, au moment où je vous parle, c'est en train de se calmer et de s'atténuer. C'est parti dans les sens et tout le monde essaie d'apaiser cette ambiance qui règne au PSG », a déclaré Vendroux sur les antennes de la radio généraliste.

Poursuivant, il indique également que le clan Mbappé a pris la résolution de ne plus faire de déclaration à la presse d’ici la Coupe du Monde au Qatar. « Elle a confirmé qu'il y a eu un petit problème et qu'il y a eu un mal-être qui a duré quelque temps et là, c'est en train de se calmer. Il n'a pas l'air perturbé par ces affaires. Elle fait également savoir qu'il n'y aura plus de déclaration à la presse d'ici la Coupe du Monde. Il se consacre actuellement au match avec le PSG », a-t-il ajouté. De son côté, le quotidien Le Parisien annonce une rencontre entre les deux camps.

Mercato PSG : Rencontre à venir entre le clan Mbappé et la direction du club

En effet, le journal régional révèle ce dimanche que la direction du Paris Saint-Germain et le clan Kylian Mbappé devraient prochainement se rencontrer pour évoquer les « sujets qui fâchent » et faire le point de la situation avant la Coupe du monde 2022. En attendant, le champion du Monde 2018 reste concentré sur le terrain avec une attitude toujours aussi incompréhensible à l'entraînement. D’après Le Parisien, certaines personnes au PSG décrivent un Mbappé changeant d’humeur du jour au lendemain, capable du plus grand sourire comme de la tristesse.