PSG Mercato : Le Paris SG tient enfin l’héritier de Thiago Motta

Depuis la retraite de Thiago Motta, le PSG cherche un successeur à l’ancien milieu de terrain italien. Luis Campos aurait en tête un joueur de classe.

De janvier 2012 à juin 2018, Thiago Motta a laissé une tâche indélébile au Paris Saint-Germain. Au bout de six saisons et 231 matches toutes compétitions confondues, l’ancien milieu de terrain italien s’est imposé comme la sentinelle par excellence. De lui, son ancien coach Laurent Blanc disait qu’il détenait l’ADN du jeu des Rouge et Bleu. c’est donc tout logiquement que depuis sa retraite et sa reconversion en tant qu’entraîneur, le club de la capitale cherche un milieu capable de le faire oublier dans l’esprit des supporters et autres observateurs de l’équipe parisienne.

Après le Classico de dimanche soir et la victoire des hommes de Christophe Galtier, le journaliste Daniel Riolo s’est félicité de la présence dans les rangs du PSG de Fabian Ruiz, arrivé cet été en provenance du SSC Naples contre un chèque de 23 millions d’euros. Un joueur de grande classe pour le journaliste de RMC Sport. Sur les antennes de l'After Foot, il a notamment déclaré : « Fabian Ruiz a commencé de façon très timide le match, mais au fur et à mesure du match, je l'ai trouvé excellent. C'est un joueur de classe. » Toutefois, le journaliste sportif pense que Christophe Galtier devrait revoir le positionnement de l’international espagnol de 26 ans.

Mercato PSG : Fabian Ruiz, le digne successeur de Thiago Motta au Paris SG

Si Fabian Ruiz a évolué en tant que milieu relayeur face à l’Olympique de Marseille hier soir, aux côtés de Vitinha, tandis que Marco Verratti a été aligné devant la défense, Daniel Riolo assure que le Paris Saint-Germain serait encore plus inspiré si le compatriote de Sergio Ramos évolue un cran plus bas dans une position de sentinelle pour jouer le même rôle que Thiago Motta, dont il rappelle les mêmes caractéristiques.

« Je veux le voir devant la défense, avec Verratti plus haut. Avec le numéro 8 dans le dos, grand, gaucher, j'ai eu un flash-back, j'ai revu Thiago Motta ! », s’est exclamé le collègue de Jérôme Rothen. Pour rappel, Fabian Ruiz s’est engagé pour les cinq prochaines saisons en faveur du PSG, soit jusqu’en juin 2027. Depuis le début de saison, Fabian Ruiz a disputé 8 matches, dont 5 en Ligue 1 et 3 en Ligue des Champions.