À la veille du choc à Bollaert contre le RC Lens, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique avec le retour de Fabian Ruiz au milieu de terrain.

PSG : Fabian Ruiz apte pour jouer à Lens ?

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain du RC Lens, au Stade Bollaert, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Pour ce premier match de championnat de l’année 2024, l’équipe parisienne enregistre un grand retour en son sein. En effet, après l’entraînement de ce samedi, à la veille du match, le club de la capitale a dévoilé la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique et Fabian Ruiz y figure.

Après un mois et demi d’absence en raison d’une luxation de l’épaule, le milieu de terrain de 27 ans, laissé au repos la semaine dernière contre l’US Revel en Coupe de France, est présent pour affronter les Sang et Or demain en clôture de la 18e journée du Championnat. Lucas Hernandez, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma et Ousmane Dembélé, préservés à Castres, sont eux aussi de retour dans le groupe de Luis Enrique. Les jeunes Ethan Mbappé et Senny Mayulu enchaînent leur deuxième présence consécutive dans l’équipe première. Le cinquième gardien Louis Mouquet est également présent. Par contre, Cher Ndour, buteur en Coupe de France, a été écarté par Luis Enrique.

Le groupe des 21 pour affronter le RC Lens

Gardiens : Donnarumma, Mouquet, Navas.

Défenseurs : Beraldo, Danilo, Hernandez, Marquinhos, Mukiele

Milieux : E. Mbappé, Ndour, Soler, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery

Attaquants : Asensio, Barcola, Dembélé, Mayulu, Ramos, Kolo Muani, K. Mbappé.