PSG Mercato : C’est bouclé ! Fabian Ruiz arrive au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 14 août 2022 à 20:39







PSG Mercato : Luis Campos tient sa cinquième recrue estivale. Sauf revirement, Fabian Ruiz va quitter le SSC Naples pour s’engager en faveur du Paris SG.

PSG Mercato : Fabian Ruiz écarté à Naples, arrivée imminente à Paris

Après plusieurs semaines de tractations et de négociations, Luis Campos semble se rapprocher du but pour le transfert de Fabian Ruiz. Sur le départ à un an de la fin de son contrat avec le SSC Naples, Fabian Ruiz pourrait devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Chez les Azzurri, la messe semble être dite pour le milieu de terrain de 26 ans puisque Luciano Spalletti ne l’a pas retenu dans son groupe convoqué pour la première journée de Serie A demain face à l’Hellas Vérone.

Les choses pourraient donc s’accélérer pour l’international espagnol. Le journaliste italien Nicolo Schira précise que les dirigeants parisiens et leurs homologues napolitains ont quasiment réglé l’affaire pour un montant de 25 millions d’euros. De son côté, le président de la formation italienne voudrait rapidement clore ce dossier.

PSG Mercato : Le Napoli met la pression pour Fabian Ruiz

En effet, d’après les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, le président du SSC Naples, souhaiterait boucler le plus tôt possible le transfert de Fabian Ruiz avec le Paris Saint-Germain. Si le Champion de France monte son offre jusqu’à 26 millions d’euros, bonus inclus, le Napoli demanderait 30 millions d’euros pour laisser filer l’ancien milieu de terrain du Betis Séville.

Luis Campos pourrait finalement réussir à faire baisser la note avec l’inclusion de Keylor Navas dans l’opération. Mais Nicolo Schira assure que la venue de Fabian Ruiz au PSG « est quasiment actée. » Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Renato Sanches, le club de la capitale serait sur le point d’enregistrer sa cinquième recrue de l’été.