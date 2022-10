PSG-OM : Lourde sanction en vue pour le Paris SG après le Classico

Publié par Timothée Jean le 17 octobre 2022 à 20:21

Après sa victoire face à l’ OM (1-0) en Ligue 1, le PSG risque d’être lourdement sanctionné suite aux déboires de ses supporters.

PSG-OM : Une banderole provocante envers Marseille

En raison de l’interdiction de déplacement des supporters marseillais, le Classico entre le PSG et l’ Olympique de Marseille s’est déroulé sans accroc. Aucun incident majeur n’a émaillé cette rencontre au sommet entre deux rivaux du Championnat de France. Toutefois, l’ambiance était électrique dans les tribunes du Parc des princes. Pour ce grand rendez-vous, les membres Collectif Ultra Paris (CUP), qui regroupent les principaux groupes de supporters du Paris Saint-Germain, ont mis le feu dans les gradins.

Au moment de l’entrée des vingt-deux acteurs sur la pelouse, des fumigènes ont été allumés et des banderoles provocatrices ont été déployées. « Papa, raconte-moi l’histoire de l’ OM. Peuchère, tu veux savoir quoi ? Tapie et ses enveloppes, 4 millions de francs pour la coupe d’Europe ? Les instances qui font les myopes ? Minot, tu habites vraiment dans une ville de sal… », pouvait-on lire sur la banderole du CUP. Cette attaque frontale envers l’Olympique de Marseille n’est pas perçue et elle pourrait couter très cher au public parisien.

Un huis clos partiel infligé au Paris SG

Suite à tels agissements, la LFP devrait rapidement se saisir du dossier avec sévérité, comme à son habitude. Selon le quotidien L’Équipe, il est fort probable que le PSG soit sanctionné d’un huis clos partiel (avec suris ou non) lors de ses prochains matchs à domicile. De surcroît, le club parisien devrait se voir infliger une amende suite aux agissements prohibés de ses supporters.

Selon la source, « le cas du PSG sera traité le mercredi 26 octobre par la commission de discipline de la LFP ». Le verdict de l’instance sera connu dans les jours à venir. Le club de la capitale risque d’être lourdement sanctionné.