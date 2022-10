PSG Mercato : Florentino Pérez envoie un message clair à Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 18 octobre 2022 à 05:07

Verra-t-on un jour Kylian Mbappé sous la tunique blanche du Real Madrid ? Florentino Pérez a été interrogé sur le cas de l’attaquant du PSG.

PSG Mercato : Florentino Pérez ignore désormais Mbappé

Attendu à Madrid pour s’engager en faveur du Real après avoir donné sa parole à Florentino Pérez en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a finalement pris la résolution de rester et prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Selon la presse espagnole, la direction madrilène, dégoutée après ce volteface de Mbappé, ne compterait plus se positionner pour tenter de le recruter à l’avenir. En tout cas, pas tant que Florentino Pérez est le président du club merengue. Une tendance confirmée par l’homme d’affaires espagnol, lundi soir, en marge de la cérémonie du Ballon d’Or 2022.

« Les rumeurs sur Mbappé ? Je ne suis pas seulement fatigué, je ne lis même plus sur le sujet. Nous avons un avenir fantastique devant nous, avec Vinicius et Rodrygo, deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or », a déclaré Florentino Pérez sur les ondes d'El Larguero.

Qu’à cela ne tienne. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco a plusieurs autres options en cas de départ du Paris SG.

Mercato PSG : Mbappé finalement vers l’Angleterre ?

Annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal, Kylian Mbappé a démenti cela en zone mixte après la victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (1-0), dimanche soir, au Parc des Princes. Le protégé de Christophe Galtier a notamment expliqué :

« je suis heureux au Paris SG. L’info qui est sortie le jour du match, je n'ai pas compris. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin à cette information. »

Toutefois, en cas de départ et si le Real Madrid ne revient plus à la charge, Mbappé pourrait débarquer en Premier League. Selon The Athletic, Chelsea, Manchester United, Liverpool et Manchester United seraient tous prêts à récupérer s’il venait à exprimer ses envies d’ailleurs. Toujours selon le média anglais, le FC Barcelone surveillerait également ce dossier.