PSG Mercato : Real, Pérez prend une décision incroyable pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2022 à 16:33





Alors que la presse a relancé les rumeurs entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, Florentino Pérez aurait pris une décision folle pour l’attaquant du PSG.

PSG Mercato : Mbappé pointé du doigt après sa décision de rester à Paris

Florentino Pérez serait déterminé à faire payer à Kylian Mbappé sa décision sur son avenir. Alors qu’il avait donné sa parole au président du Real Madrid pour arriver librement au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, l’attaquant de 23 ans a finalement changé d’avis. Contre toute attente, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar a choisi de poursuivre avec le PSG en signant un nouveau contrat record de trois ans, soit jusqu’en juin 2025.

Récemment, le quotidien L’Équipe a révélé qu’en réalité, Mbappé a signé que deux ans plus une troisième saison en option laissée à sa guise. Une nouvelle qui a rapidement enflammé la toile. Les journaux espagnols ayant relancé l’hypothèse d’une nouvelle offensive des Merengues pour le champion du monde 2018 lors du prochain mercato estival ou une arrivée gratuite à l’été 2024. Mais aux dernières nouvelles, les décideurs du Real Madrid ne verraient pas les choses de cette manière.

En effet, le Real Madrid n'aurait aucune intention de revenir à la charge pour l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. À en croire le média El Debate, malgré les manoeuvres du clan Mbappé pour se rapprocher du club espagnol, Florentino Pérez ne serait plus intéressé par la venue du protégé de Christophe Galtier. Mieux, tant que Pérez sera à la présidence des Merengues, aucune offre ne sera formulée pour celui qui compte déjà trois buts après deux matchs de Ligue des Champions cette saison.

Le journal madrilène explique notamment que le président de la Maison Blanche estime avoir été utilisé par Mbappé et son entourage pour obtenir un contrat hors marché avec le Qatar. N’ayant toujours pas digéré cet affront et ne comptant pas se mettre à dos les socios, qui ne veulent plus du numéro 7 parisien, l’homme d’affaires espagnol aurait fait une croix sur le partenaire de Messi. D’ailleurs, pour éviter de revivre un tel scénario, la direction madrilène fixera au mois de mars la date limite pour boucler les arrivées de joueurs en fin de contrat. D’ailleurs à Madrid, le Real aurait d’ores et déjà identifié son prochain gros coup pour oublier le grand ami d’Achraf Hakimi.

PSG Mercato : Mbappé oublié, le Real Madrid vise le prodige Moukoko

À la recherche d’un futur remplaçant à Karim Benzema (34 ans), le Real Madrid surveillerait la situation de Youssoufa Moukoko. Libre le 30 juin prochain, le nouveau phénomène du Borussia Dortmund affole déjà l’Europe avec son début de saison époustouflant (9 matches, 2 buts et 2 passes décisives). Selon le journal Sport Bild, l’attaquant de 17 ans aurait décidé de quitter son club formateur à l’issue de la saison, alors que les discussions avec sa direction en vue d’une prolongation auraient échoué.

Alors que l’international allemand des moins de 21 ans sera libre de signer avec le club de son choix dès le 1er janvier 2023, le Real Madrid s’activerait déjà en coulisse pour le convaincre de rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti en été, selon les informations du média Ruhr Nachrichten. Présenté à Dortmund comme le nouveau Erling Haaland, Youssoufa Moukoko serait désormais la nouvelle priorité de Florentino Pérez pour tourner la page Kylian Mbappé. Qu’à cela ne tienne. De son côté, le buteur tricolore aurait déjà une idée en tête concernant son départ du PSG.

PSG Mercato : Kylian Mbappé à Liverpool en 2024 ?

Kylian Mbappé pourrait finalement ne jamais voir son rêve madrilène se réaliser après sa volte-face de mai dernier et sa prolongation avec le Paris Saint-Germain. En effet, le média El Debate indique que l’enfant de Bondy aurait confié à ses proches qu'il pourrait quitter le championnat français dans deux ans. Autrement dit, il n’envisagerait pas d'activer la saison en option contenue dans le nouveau bail qu’il a paraphé avec Nasser Al-Khelaïfi le 21 mai dernier.

Si le Real Madrid mettait effectivement à exécution sa menace, Kylian Mbappé pourrait rejoindre la Premier League. À en croire The Athletic, Liverpool surveillerait toujours la situation du compatriote de Paul Pogba. L’entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, est un grand fan du joueur et il serait heureux de l’accueillir dans son groupe. D’ailleurs, le principal concerné a lui-même confirmé avoir discuté avec le club anglais avant sa prolongation avec le champion de France en titre. « Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu », avait expliqué l'attaquant parisien dans une interview accordée au Telegraph. « J’ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool », avait-il ajouté. Mais 2024 est encore loin et beaucoup de choses peuvent se passer entre-temps.