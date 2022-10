ASSE Mercato : Joker ou renforts, Saint-Etienne fait une annonce forte

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2022 à 13:14

En grande difficulté en Ligue 2, l’ ASSE va-t-elle recruter un joker pour se renforcer, en attendant l’hiver ? Loïc Perrin a répondu à la question.

L' ASSE attend beaucoup plus d'effort de la part de ses joueurs

L’ ASSE file tout droit vers la National. Et cela inquiète la direction et les responsables du club. L’un après l’autre, Jean-François Soucasse (président exécutif), Laurent Batlles (entraîneur) et Loïc Perrin ont donné l’alerte sur le danger qui menace leur équipe. Ils ont interpellé les joueurs, surtout ceux recrutés lors du mercato estival, sur la 19e place occupée actuellement en Ligue 2, qui n’honore pas le mythique club de France. L’ancien capitaine stéphanois a demandé aux Verts d’assumer leur part de responsabilité, comme lui le fait, afin de redresser la barre de l’AS Saint-Etienne. À commencer par le match de la 13e journée de L2 contre Amiens SC, samedi à 15h, au stade de la Meinau. « Quand on change dix titulaires, il faut que les choses prennent… », a-t-il indiqué.

ASSE Mercato : « Recruter maintenant n’est pas d’actualité », selon Loïc Perrin

En effet, l’ ASSE a recruté plusieurs joueurs cet été, après sa relégation en Ligue 2. Le club ligérien a aussi engagé Laurent Batlles (47 ans) pour diriger l’équipe. Mais après 12 journées de championnat, la mayonnaise ne prend toujours pas ! Les Stéphanois sont menacés de descente en division inférieure.

Les responsables sont donc montés au créneau pour évoquer la question du renforcement de leur équipe. La rumeur circule sur l’arrivée d’un joker, puis des renforts pendant le mercato hivernal en janvier 2023. Pour le quotidien Le Progrès, Loïc Perrin a répondu à la question sur de potentielles recrues à l' ASSE. « Recruter ? À l’heure où l’on parle, ce n’est pas d’actualité », a-t-il lâché, avant d’ajouter : « Mais d’ici deux à trois mois, je ne peux pas dire […] »