ASSE Mercato : Les postes à renforcer à Saint-Étienne connus

Publié par ALEXIS le 18 octobre 2022 à 21:06

L’ ASSE est contrainte de recruter de nouveaux joueurs à l’hiver. La cellule recrutement y travaille. Les postes à renforcer sont même déjà identifiés.

ASSE Mercato : Perrin veut deux pistons et un avant-centre

L’ ASSE va réajuster son équipe pendant le mercato en janvier, vu la première moitié de saison catastrophique de l'équipe de Laurent Batlles. Classée 19e de Ligue 2 avec seulement 8 points en 12 journées, l’AS Saint-Étienne est dangereusement menacée de descente en National. Notons que les 4 derniers clubs du championnat descendront cette saison. Depuis le début de l’exercice 2022-2023, les Verts n’ont gagné que 2 matchs et sont englués dans la zone rouge de relégation. Ils sont d’ailleurs sur une série de 3 défaites et un nul lors de leurs quatre derniers matchs de Ligue 2.

Le championnat va connaitre une coupure à partir du 12 novembre pour reprendre le 26 décembre, en raison de la coupe du monde 2022 prévue au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre. L’ ASSE pourra ensuite se renforcer pendant la trêve hivernale, afin de se donner les moyens de remonter au classement et tenter d'assurer son maintien en L2, au terme de la saison. Loïc Perrin a confirmé la tendance dans une interview dans Le Progrès. Il a clairement identifié les postes à pourvoir. Le coordinateur sportif indique qu’il faut renforcer les couloirs et l’attaque.

« Il y a des postes qui demandent beaucoup d’activité, notamment les pistons, où on n’a pas assez de solutions performantes. On cherchera aussi à renforcer l’équipe offensivement. On a vu samedi (face au Paris FC) que sans Jean-Philippe Krasso (suspendu), c’était plus difficile. »

Éviter les erreurs de casting de la saison dernière

Cependant l’ ASSE doit éviter de refaire les mêmes erreurs que lors des deux derniers mercatos d’hiver. Sans grands moyens financiers, elle avait fait un recrutement approximatif. Ce fut le cas avec Anthony Modeste, lors de la 2e moitié de la saison 2020-2021. L’avant-centre français était en méforme au FC Cologne et traînait une pubalgie quand il a renforcé les Stéphanois en février 2021. La saison dernière, les Verts ont accueilli Paul Bernardoni (gardien de but), Sada Thioub, Enzo Crivelli, Bakary Sako, Eliaquim Mangala et Falaye Sacko, en renfort en janvier 2022. Tous ont été des flops, sauf le dernier. Mais le défenseur malien a manqué des matchs, à cause d’une blessure.

La direction du club ligérien avait même fait une grosse erreur de casting en recrutant Joris Gnagnon, en surpoids. Le défenseur central Franc-Ivoirien n’a d’ailleurs pas joué une minute avec l’ ASSE et son contrat a été résilié début mai 2022. La conséquence directe de ces mauvais choix (de profil) est la descente des Stéphanois en Ligue 2