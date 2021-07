ASSE Mercato : Anthony Modeste revient son passage raté à Sainté

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 23:10

L’ ASSE s’était fait prêter les services d’Anthony Modeste à la mi-saison. Blessé, l’attaquant a été un échec sous le maillot des Verts. Pour le quotidien allemand Express, il a expliqué son fiasco.

Modeste, « c'était une bonne décision d'être prêté à l’ ASSE »

Prêté à l’ ASSE par le FC Cologne en janvier 2021 jusqu’à la fin de la saison dernière, mais sans option d'achat, Anthony Modeste a été un vrai fiasco chez les Verts. Il n’a marqué aucun but et s’est blessé. Revenu sur son passage raté, il avoue qu’il traînait une douleur aux adducteurs depuis longtemps. « Pour moi, c'était la bonne décision d'être prêté à l’AS Saint-Étienne. J'ai eu un peu d'air frais, c'était bien pour chaque partie », a-t-il souligné dans un premier temps. « Malheureusement, j'ai ensuite dû me faire opérer, mais le principal était que j'étais un peu éloigné du FC Cologne, car c'était devenu pesant pour tout le monde », a expliqué l’avant centre de 33 ans, ensuite.

Anthony Modeste apte pour rejouer ?

Anthony Modeste a joué 8 matchs, dont 7 en Ligue 1, sous le maillot de l’ ASSE. Il a été titulaire 3 fois et a cumulé 292 minutes de jeu en championnat. « Je sens encore quelque chose dans cette zone, mais ce n'est pas nouveau, j'y ai mal depuis dix ans. Mais il y a eu un moment où je ne pouvais plus marcher. C'est pourquoi j'ai dû me faire opérer (d’une pubalgie, ndlr) », a indiqué le joueur natif de Cannes, tout en se réjouissant de son retour. « Maintenant, je suis de retour et tout le monde est content », a lâché l’ex-N°14 de l’ ASSE. Anthony Modeste est sous contrat avec les Boucs, en Bundesliga, jusqu'à fin juin 2023. D'après Transfermarkt, il est valorisé à 1,5 M€ sur le marché des transferts.