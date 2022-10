PSG Mercato : Après Marseille, Mbappé prend une énorme décision !

Publié par Thomas le 19 octobre 2022 à 12:01

Au centre des rumeurs l'envoyant loin du PSG, Kylian Mbappé a démenti publiquement toute velléité de départ. Mais cette sortie cache un grand secret.

PSG Mercato : Kylian Mbappé remet de l'ordre au Paris SG

La semaine dernière, le journal espagnol Marca révélait des tensions importantes au sein du Paris Saint-Germain entre Kylian Mbappé et sa direction. Se sentant une nouvelle fois trahi par le board parisien, qui lui avait promis monts et merveilles durant sa prolongation en mai dernier, la star tricolore aurait indiqué son envie d'être transféré au plus vite. Une information parue puis reprise par plusieurs médias français quelques heures avant le match de Ligue des Champions face au Benfica. Si l'intéressé se montrait jusqu'alors discret concernant cette bombe médiatique, il a toutefois pris la parole après la victoire des siens contre l' OM dimanche soir en zone mixte.

« L'info est sortie le jour du match contre Benfica, je n'ai pas compris. Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier c'est faux », a-t-il déclaré après PSG-OM.

Ce mercredi, RMC Sport est revenu sur cette sortie médiatique qui a quelque peu apaisé l'ambiance tendue qui régnait au PSG ces derniers jours.

PSG Mercato : Mbappé, les dessous de sa sortie médiatique

Passeur décisif pour Neymar durant le Classico, Kylian Mbappé est apparu calme en zone mixte. Logiquement interrogé sur les rumeurs de la semaine qui ont secoué le club, l'attaquant des Bleus a livré une réponse claire, réfutant toute envie de départ cet hiver. Selon RMC Sport, ce serait le joueur de 23 ans qui aurait souhaité s'adresser à la presse, sans aucune pression de la part de sa direction.

Si les relations avec NasserAl-Khelaïfi ne sont effectivement pas au beau fixe, le média explique que l'attaquant comme le clan qatari veulent rapidement se rapprocher et trouver un terrain d'entente. Doha serait très attentif à la situation de sa star et aurait convoqué une réunion sous peu afin d'apaiser les relations entre les deux parties. Si Kylian Mbappé devrait bien rester jusqu'à la fin de la saison au Paris Saint-Germain, un bon recrutement cet hiver pourrait également l'amener à aller jusqu'au bout de son bail dans la capitale soit jusqu'en 2024.

Le Real Madrid semble lui aussi mettre le dossier Mbappé de côté

Grand objectif de Florentino Pérez ces dernières années, Kylian Mbappé est logiquement associé à un transfert vers Madrid en cas de départ du PSG. Si le Real Madrid n'a jamais refermé le dossier, malgré une rancœur existante après son choix de prolonger cet été, le club espagnol aurait orienté ses plans vers l'autre wonderkid du football, Erling Haaland. L'attaquant de Manchester City, auteur d'un début de saison impressionnant, serait désormais la priorité des Merengues pour l'après Karim Benzema en 2024.

Questionné, une nouvelle fois, sur un quelconque intérêt pour Kylian Mbappé, le président madrilène a tout simplement indiqué se désintéresser du dossier depuis cet été. « Ce n'est pas que ça m'ennuie, c'est que je ne lis même plus ce qui se dit sur Mbappé On a réalisé un bel été, donc cela n'est plus d'actualité », a déclaré Florentino Pérez avant de rappeler la force de son effectif actuel.

« Rodrygo et Vinicius sont deux cracks, ils sont jeunes, ils ont 21 et 22 ans, ils ont toute la vie devant eux pour continuer à prospérer. Avec la quantité de jeunes joueurs que l'on a, ça ne tourne pas trop mal. Tchouaméni, Camavinga, Rodrygo, Fede Valverde, Vinicius, Militao... On a un futur très prometteur. »