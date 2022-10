Real Madrid Mercato : Le Real rejoint la lutte pour un crack européen

Publié par Thomas G. le 21 octobre 2022 à 14:37

Habitué à recruter des futurs grand joueurs, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur l'une des révélations de la Ligue des Champions.

Real Madrid Mercato : Les Merengues s’intéressent à un joyau de Naples

Le Real Madrid est l’un des cinq clubs encore invaincu cette saison en Europe. Les Madrilènes caracolent en tête de la Liga et sont premiers de leur groupe en Ligue des Champions. Le début de saison est réussi pour les hommes de Carlo Ancelotti qui sont sur une série de 15 matchs sans défaite. Cette saison, les Merengues sont guidés par la jeunesse madrilène qui a gagné en maturité les années précendentes. Federico Valverde, Vinicius Jr ou encore Rodrygo sont des titulaires indiscutables et des éléments importants du Real Madrid.

Les Merengues souhaiteraient continuer sa cure de jouvence de leur effectif en recrutant l’une des sensations de la Ligue des Champions. Selon les informations de 90 min, le Real Madrid s’est positionné sur le dossier du joyau de Naples, Khvicha Kvaratskhelia. L’international géorgien impressionne pour sa première saison avec les Napoliatains et ses performances en Ligue des Champions ont attiré les convoitises. Chelsea, Liverpool et Manchester United sont également attentifs à la situation de l’attaquant de Naples. Khvicha Kvaratskhelia a déjà inscrit 6 buts en 14 matchs cette saison. L’ailier de 21 ans est l’un des grands artisans du très bon parcours des Napolitains en Ligue des Champions.

Real Madrid Mercato : Le Real va connaître de nombreux changements

En parallèle des éventuelles arrivées, le Real Madrid doit statuer sur l’avenir de nombreux joueurs de l’effectif. Dani Ceballos, Mariano Diaz et Jesus Vallejo devraient quitter le Real Madrid pour relancer leurs carrières. Andriy Lunin et Marco Asensio pourraient également changer d'air lors du prochain mercato estival. Le gardien ukrainien souhaite obtenir une place de numéro 1 pour véritablement lancer sa carrière. L’ailier espagnol a perdu sa place de titulaire ces derniers mois au détriment de Rodrygo et Vinicius, et son avenir semble s’écrire loin de la capitale espagnole.