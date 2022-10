Real Madrid Mercato : Un grand talent pourrait quitter le Real

Publié par Thomas G. le 20 octobre 2022 à 10:07

Une nouvelle fois victorieux hier face à Elche, le Real Madrid pourrait déchanter dans les prochaines semaines avec l'éventuel départ d'un crack.

Real Madrid Mercato : Les Merengues veulent prolonger un crack

Le Real Madrid s’est imposé hier soir sur la pelouse d’Elche 3-0 grâce à des buts de Federico Valverde, Karim Benzema et Marco Asensio. Durant cette rencontre, les Madrilènes ont pu s’appuyer sur un très bon Andriy Lunin qui su garder ses cages inviolées. Le gardien ukrainien remplace Thibaut Courtois et son intérim est un sans-faute. Ses dernières prestations ont conforté les dirigeants Madrilènes dans leur idée qu’Andriy Lunin peut être le futur gardien numéro 1 du Real.

Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, les Merengues souhaiteraient prolonger le contrat d’Andriy Lunin qui expire en juin 2024. Le gardien ukrianien prend le temps de réfléchir, son objectif étant de jouer davantage et de devenir un titulaire indiscutable. À 23 ans, Andriy Lunin souhaite franchir un cap et lancer véritablement sa carrière. Son rôle de numéro 2 derrière Thibaut Courtois ne lui convient plus et un départ en juin prochain n’est pas à écarter. Le Real Madrid a également la possibilité de prolonger l’international ukrainien et le prêter pour lui permettre d’obtenir du temps de jeu. Reste à savoir si Andriy Lunin acceptera à nouveau de patienter pour avoir sa chance. Une chose est sûre, Andriy Lunin ne sera pas le gardien numéro 1 du Real Madrid tant que Thibaut Courtois (30 ans) sera au club.

Real Madrid Mercato : Le Real continue d’impressionner

Les Madrilènes enchaînent après leur victoire dans le Clasico en surclassant Elche 3-0. Le Real Madrid met la pression sur le Barça en prenant 6 points d’avance sur les Blaugranas. Les Merengues continuent leur bon début de saison avec un 15e match sans défaite. Prochain rendez-vous samedi pour les hommes de Carlo Ancelotti avec la réception du FC Séville. L’occasion pour le Real Madrid et les fans présents au Santiago Bernabeu de célébrer le Ballon d’Or de Karim Benzema comme il se doit.