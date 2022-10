FC Nantes Mercato : Kita nomme un nouvel entraîneur au FCN !

Publié par ALEXIS le 24 octobre 2022 à 15:29

Le président du FC Nantes a nommé un nouvel entraîneur, ce lundi 24 octobre. Waldemar Kita a porté son choix sur un ancien joueur du FCN.

FC Nantes : Vizcarrondo, nouvel entraîneur de l'équipe féminine

Le FC Nantes a changé d’entraîneur, mais pas à la tête de l’équipe masculine. Waldemar Kita a limogé le coach de son équipe féminine, Mathieu Ricoul, ce lundi. Les Nantaises ont perdu leur dernier match face au RC Lens (1-0), dimanche lors de la 6e journée du championnat de deuxième division. Et c’est l’ancien défenseur du FCN, Oswaldo Vizcarrondo, qui a été nommé à la place de Mathieu Ricoul, selon les informations de France Bleu.

Ayant pris sa retraite en 2019, Oswaldo Vizcarrondo enfile ainsi le costume d’entraîneur pour la première fois. Titulaire du brevet d'entraîneur de football (BEF), il va donc vivre sa première expérience en tant qu'entraîneur principal, mais la direction du FC Nantes lui fait confiance. « C’est un homme qui connaît la maison », a soufflé une source en interne, à en croire le média.

Une lourde mission attend le Vénézuélien sur le banc de touche des Canaris féminins. Charlotte Lorgeré et ses coéquipières sont dernières du groupe A et relégables. Après 6 journées de championnat, elles ne marquent aucun point, et ont perdu leurs 6 matchs. L'équipe de Mathieu Ricoul a concédé 10 buts et en a marqué un seul. À ce stade du championnat féminin de deuxième division, le FC Nantes compte 10 points de retard sur Le Mans, premier club non relégable.

Qui est Oswaldo Vizcarrondo ?

Oswaldo Vizcarrondo (38 ans) est un ancien défenseur central du FC Nantes (2013-2017) et ex-international vénézuélien (89 sélections, 9 buts). Il a disputé 137 matches sous le maillot des Jaune et Vert, pour 6 buts et une passe décisive. À la Beaujoire, il était surnommé "El Patron" par les supporters. Après avoir raccroché les crampons, l'ancien Canari était revenu en Loire-Atlantique, à l'AS Sautron (club de Nationale 3), avec l'ambition de se former au métier d'entraîneur, sous la houlette d'Eddy Capron.