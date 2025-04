ASSE : Encore un mauvais présage pour le maintien

L’ASSE est en position de relégable à trois journées de la fin de la Ligue 1. Et les pronostics ne lui sont pas favorables dans la course au maintien. Les Verts sont même déjà envoyés directement en Ligue 2 à cause de leur faiblesse défensive.

L’ASSE part de loin dans la course au maintien

L’ASSE est dernière des équipes en course pour le maintien en Ligue 1, à l’exception du Montpellier HSC qui est déjà relégué. Elle est devancée de peu par le Havre AC, le barragiste, et Angers SCO, le premier club non relégable.

Les Havrais ont un point d’avance sur les Stéphanois, tandis que les Angevins en comptent trois. Les Verts ont concédé 71 buts, soit le même total que le MHSC, et possèdent une différence de buts moins avantageuse (-37) comparativement au HAC (-31) et au SCO (-21).

Pour que l’AS Saint-Etienne reste en Ligue 1, elle doit remporter ses trois derniers matchs, tout en espérant que ses concurrents dans la lutte pour le maintien ne fassent pas de même.

Le maintien s’annonce impossible à cause de la fragilité défensive

Pour Martin Mosnier, journaliste à Eurosport, l’équipe stéphanoise n’a pas les moyens d’y arriver, car sa défense est trop perméable. Selon lui, une équipe qui a encaissé 71 buts en 31 matchs de championnat ne peut pas espérer se maintenir dans l’élite.

« Les équipes aussi fragiles historiquement en Ligue 1, celles qui encaissent 71 buts en 31 matchs, ne se maintiennent pas », a-t-il déclaré dans le Sainté Night Club.

Revenu sur le match perdu par l’ASSE contre le RC Strasbourg (3-1), Martin Mosnier reconnaît qu’il y a eu de bonnes phases de jeu et que le rythme proposé était ambitieux, mais « le constat est terrible » : la défaite !

« Qu’est-ce que vous voulez ramener de Strasbourg à partir du moment où vous en prenez trois ? C’est trop compliqué, c’est trop dur. Les obstacles sont trop hauts cette saison pour l’AS Saint-Etienne. Et même si ça se passe bien dans le jeu, il y a trop de carences défensives », a-t-il expliqué pour justifier son pessimisme quant au maintien de l’équipe d’Eirik Horneland.

