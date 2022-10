ASSE : L’AS Saint-Étienne soulagée par la victoire à Amiens

Publié par ALEXIS le 25 octobre 2022 à 04:03

En crise, l’ ASSE a relevé la tête un peu, grâce à sa victoire sur Amiens SC. Loïc Perrin s’en réjouit, vu leur situation avant le déplacement en Picardie.

L' ASSE sauvée par sa victoire à Amiens

L’ ASSE traversait une crise de résultats avant le match de la 13e journée de Ligue 2, samedi dernier. Le club ligérien était 19e avec seulement 8 points. Mais les Stéphanois se sont bien repris en mettant fin à leur série négative de 3 défaites et un nul. L’équipe de Laurent Batlles a arraché une précieuse victoire à Amiens au stade de la Licorne, grâce au but de la recrue Ibrahima Wadji sur penalty (0-1, 50e). L’AS Saint-Étienne est ainsi remontée à la 18e place. Même s’ils ne sont toujours pas sortis de la zone rouge de relégation en National, les Stéphanois se sont offert un répit, avant leur prochain match de championnat, contre le FC Metz, le lundi 7 novembre, soit dans deux semaines.

Une victoire à laquelle Loïc Perrin a réagi, dans Poteaux Carrés. Il assure que le succès à Amiens a fait grand bien à l’ ASSE, qui en avait besoin comme déclic. « On avait besoin de cette victoire vu la période que l’on traversait, au niveau comptable en tout cas », s’est réjoui le coordinateur sportif des Verts.

L’équipe de Laurent Batlles a désormais 11 points, soit le même nombre que Nîmes Olympique (19e) et le Chamois Niortais (20e). La situation des Stéphanois est donc encore fragile. Et si les Verts veulent assurer leur maintien en Ligue 2, il leur faut faire des séries positives ou prendre le maximum de points avant la trêve hivernale.

La consigne de Loïc Perrin pour la suite de la Ligue 2

Loïc Perrin a passé des consignes dans ce sens aux joueurs de Batlles, après les avoir félicités pour leur succès contre Amiens SC, 4e au classement.

« Félicitations aux joueurs parce que ce n’est jamais évident dans ces situations. Ça a mis du temps, mais aujourd’hui ça a tourné pour nous. […] À un moment donné, il faut prendre des points. J’ai envie de dire, presque, qu’importe la manière. Forcément, on a envie de sortir de cette zone, parce qu’on n’est pas à notre place. Cela a commencé par Amiens. Maintenant, on a fait un premier pas, il faut enchaîner. »

Notons que l’ ASSE a entamé le championnat avec 3 points en moins, à cause des sanctions écopées lors de sa relégation en L2. Dimanche prochain, les Verts affronteront Rodez AF en coupe de France (7e tour).