AS Monaco Mercato : Un départ important se précise à l'ASM !

Publié par Enzo Vidy le 25 octobre 2022 à 12:46

Battu ce week-end par le LOSC, l'AS Monaco devrait connaître un changement dans son organigramme avec un départ en ligne de mire.

AS Monaco : Laurence Stewart, directeur technique de l'ASM, est sur le départ

Arrivé en 2020 en Principauté, l'actuel directeur technique de l'ASM va quitter son poste dans les prochains jours d'après les informations de The Athletic. La presse anglaise affirme également que Laurence Stewart devrait prendre place dans l'organigramme de Chelsea pour les deux prochaines saisons, et que c'est le propriétaire du club Londonien Todd Boehly qui aurait demandé à faire venir le directeur technique monégasque. Si rien n'a encore été confirmé de la part de l'AS Monaco, une officialisation devrait intervenir dans les prochains jours. Laurence Stewart est connu pour avoir travaillé du côté d'Everton et de Manchester City par le passé et également avec le réseau Red Bull.

AS Monaco : Les joueurs de Philippe Clement sont dans le dur en ce moment

Depuis deux semaines, l'ASM semblent accuser le coup aussi bien eu Europa Ligue qu'en championnat. 7e au classement Ligue 1, les Monégasques, qui restaient sur cinq victoires consécutives en Ligue 1, ont calé le week-end dernier face à Clermont Foot en concédant le nul 1-1, avant de s'incliner, il y a deux jours à Lille 4-3. Entre-temps, les Monégasques se sont effondrés en Turquie face à Trabzonspor 4-0 et restent sur deux défaites consécutives en Ligue Europa.

Les prochains jours s'annoncent déterminants à Monaco, avec, pour commencer, un déplacement à Ferencvaros, actuel leader du groupe monégasque en Ligue Europa et qui est venu s'imposer en Principauté le 15 septembre dernier. Ensuite, les joueurs de Philippe Clement reçoivent l'Angers SCO dimanche prochain avec l'obligation de retrouver la victoire pour ne pas laisser le podium s'échapper. Il faudra ensuite accueillir l'Etoile Rouge de Belgrade à Louis-II, le 3 novembre prochain, dans un match qui pourrait s'avérer décisif dans la course à la qualification pour les 8es de finale de la Ligue Europa.